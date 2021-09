To były niesamowite akcje. Polak popisał się umiejętnościami

Innocent w obecnym tygodniu rywalizuje w barwach Anonymo w ramach ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021, gdzie popisał się świetnym ACE’em. W innych rozgrywkach zabłysnął FASHR, którego drużyna ostatecznie pokonała x-kom AGO w finale turnieju.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Na problemy Innocent

W poniedziałek rozpoczęła się kolejna kolejka ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021. Jednym ze spotkań był pojedynek Anonymo Esports vs Tarczyński Protein Team. Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów, emocji nie brakowało szczególnie na Inferno. Mapa co prawda padła łupem Kabanosów, ale miano najlepszej akcji spotkania należy zdecydowanie do Pawła „Innocent" Mocka.

Zawodnik Anonymo w ostatniej rundzie pierwszej połowy powstrzymał rajd na łącznik, uziemiając aż trzech rywali. Następnie zmierzył się z dwoma innymi, których również posadził na ziemię. Tym samym skompletował ACE’a, a same fragi w łączniku mogły wzbudzić w widzach poczucie nostalgii. Cała akcja przypominała bowiem zagrania Jarosława „pashabiceps" Jarząbkowskiego z 2015 roku.

Zawodnik z IQ 200

Popis sprytu zaprezentował z kolei Dion „FASHR" Derksen. Zawodnik Lynbgy Vikings mierzył się z x-kom AGO w finale Funspark ULTI 2021. Ostatecznie duńska formacja wygrała z Polakami 2:0. Nic dziwnego, skoro zawodnicy prezentowali takie umiejętności jak FASHR.

Mowa o zagraniu na mapie Ancient przy wyniku 9:3 dla Lyngby Vikings. FASHR został w sytuacji 1vs2 i dodatkowo musiał rozbroić bombę. Co zrobił w tej sytuacji Derksen? Najpierw pokonał pierwszego rywala, a następnie wykorzystał granat odłamkowy. Zrobił to jednak w niecodzienny sposób, bo zamiast rzucić nim w rywala, by zabrać mu jak najwięcej życia, to skorzystał z niego, jakby to była zasłona dymna! Granaty odłamkowe w CS:GO po wybuchu zostawiają minimalną, czarną poświatę, co skutecznie zasłoniło FASHRA, a także rozkojarzyło przeciwnika. Sprytne zagranie wygrało Duńczykom rundę.

