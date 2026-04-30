Marzec 2023 - to właśnie wtedy Dawid Kubacki osiągnął ostatni wielki sukces w swojej karierze. Polski skoczek zdobył wówczas brązowy medal na mistrzostwach świata na skoczni dużej, rozgrywanych w Planicy. Od tamtej pory nie osiągnął już wielkiego sukcesu, a w ostatnim sezonie Pucharu Świata został sklasyfikowany dopiero na 44. miejscu.

Ważna zmiana u Dawida Kubackiego

Teraz Dawid Kubacki poinformował w mediach społecznościowych o ważnej zmianie. Okazało się bowiem, że nie będzie już współpracował z austriacką firmą Manner. Ich współpraca trwała kilkanaście lat.

"Po wielu latach wspaniałej współpracy nadszedł ten moment... nie będę już skakał w różowym kasku Manner. Praca z wami to była przyjemność i cieszę się, że przeżyliśmy wspólnie tyle pięknych chwil. Waszej firmie życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na skoczniach" - napisał Dawid Kubacki na Instagramie.

W tym tygodniu Polski Związek Narciarski ogłosił skład reprezentacji Polski A i B na sezon 2026/2027. W gronie zawodników w kadrze A znalazł się Dawid Kubacki. Obok niego w tym składzie są też Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Klemens Joniak oraz Maciej Kot.

Dawid Kubacki w swojej dotychczasowej karierze zdobył dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich --indywidualnie (2022) i drużynowo (2018). Oprócz tego wywalczył pięciu medali mistrzostw świata (trzy indywidualnie i dwa w drużynie), dwa medale w drużynowych mistrzostw świata w lotach i w 2020 roku wygrał Turniej Czterech Skoczni.