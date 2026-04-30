Tak Polacy nazwali Horngachera. Już przygotowali miejsce przy stole

Polski Związek Narciarski opublikował kadry skoczków na nowy sezon. Zmiany są kosmetyczne. To może dziwić, patrząc na wyniki Polaków zeszłej zimy - poza igrzyskami olimpijskimi. Czy dzięki zaufaniu, które dostał Maciej Maciusiak i jego ludzie, wrócimy do czołówki? Skoki czeka wyzwanie, którego nie można zlekceważyć.

Po igrzyskach we Włoszech pisaliśmy, że trzy medale dają życie polskim skokom. Zainteresowanie, sponsorzy, kibice - wszystko kręci się jak wcześniej. W nowym cyklu olimpijskim trzeba to wykorzystać i nie pozwolić, aby - pomimo dobrych efektów na igrzyskach - nadchodzące czterolecie wyglądało tak samo jak poprzednie.

Od igrzysk w Pekinie w 2022 roku polskie skoki miały jeden sezon, kiedy cała stawka musiała się z nami liczyć - ten pierwszy, poolimpijski, od razu po przyjściu Austriaka Thomasa Thurnbichlera. Kolejne trzy były kryzysowe. Mieliśmy jedynie przebłyski - najpierw Aleksandra Zniszczoła, później Pawła Wąska, a ostatnio Kacpra Tomasiaka.

Jednak wielu twierdzi, że dalej możemy być potęgą skoków - jednym z sześciu najlepszych krajów na mapie Pucharu Świata. W przyszłym sezonie trudno oczekiwać wynikowej rewolucji i ogromnych sukcesów na zawołanie. Liczymy bardziej na znaki sugerujące, że Polska wciąż ma spore możliwości. I że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Maciusiak zostaje, jego ludzie też. To będzie dla nich sprawdzian

To, że Maciej Maciusiak pozostaje na stanowisku trenera kadry, nie jest niespodzianką. Spełnił cele wynikowe, bo najważniejsza była postawa Polaków na igrzyskach, a tam dostaliśmy zdecydowanie więcej, niż mogliśmy przypuszczać. Także dlatego, że nasi skoczkowie zeszłej zimy nie byli konkurencyjni dla elity. Pierwszy raz od dziesięciu lat Polska nie miała indywidualnego podium w trakcie całego sezonu PŚ. Gdyby nie Tomasiak, którego talent niespodziewanie wystrzelił, to dyspozycję kadry trudno byłoby zaakceptować.

Z jednej strony trudno zmienić trenera, przy którego nazwisku dopisujemy trzy medale olimpijskie na jednych igrzyskach. Z drugiej: wyniki w Pucharze Świata już optymizmem nie napawały. Dlatego opinie o jego pracy są podzielone.

Maciusiak i Adam Małysz twierdzą, że sporą rolę w tym, że Polacy w PŚ byli słabsi, odegrało to, jak przeprowadzano kontrole sprzętu i jak podszedł do tego sztab. Obaj podkreślają, że w zeszłym roku udało się wypracować dobre podstawy do dalszej pracy - przygotowanie fizyczne ze strony Michała Wilka i spójność całego zespołu. Do tego Macusiak sam zdaje sobie sprawę z tego, że najwięcej rezerw u Polaków tkwi w technice. Jest jednak przekonany, że ma odpowiednie pomysły, żeby w drugim sezonie, w którym poprowadzi kadrę, dostosować ją i pomóc zawodnikom w taki sposób, żeby nadążali za trendami i byli w stanie adaptować się do zmian w przepisach.

Jednocześnie przystąpi do przygotowań z praktycznie niezmienionym sztabem. Nad kadrą A i B polskich skoczków będzie pracował niemal ten sam zestaw osobowy, który pojawił się przy niej rok temu. Doszła tu jedynie technolog Ewa Bujak, która zajmie się szyciem kombinezonów i wesprze w tworzeniu strojów Michala Doleżala, a Krzysztof Biegun - do tej pory w kadrze B - będzie wymiennie z Krzysztofem Miętusem asystował Maciusiakowi przy głównym zespole. Wiele osób działających przy kadrze w ramach mniejszych funkcji to ci sami ludzie od lat. Nie odświeżamy tam niemalże nic. Maciusiak twierdzi jednak, że z tymi osobami pracuje mu się najlepiej i wręcz prosił, żeby nie przeprowadzać tu żadnej rewolucji. Czy ma rację i czy będzie w stanie poukładać wszystko na nowo w odpowiedni sposób?

Polacy pokazali miejsce przy stole dla Horngachera. Nadchodzi "koordynator szkolenia"

Gdy Adam Małysz kilka tygodni temu mówił nam o tym, że zmian w sztabie nie zabraknie, można było pomyśleć, że będzie ich znacznie więcej. A tymczasem te wewnątrz grupy są minimalne. Największa dotyczy systemowej odpowiedzialności i przygotowywania filozofii pracy całych polskich skoków.

Maciusiak nie będzie w tym sam. Już kilka dni temu sugerowaliśmy na Sport.pl, że w ogłoszeniu kadr będzie się kryła pozycja, którą ma w Polsce zająć Stefan Horngacher. Austriak - o którego obecnej sytuacji szerzej pisaliśmy tutaj - nie pojawia się jeszcze z nazwiska, ale nie do przeoczenia w rozpisce jest wakat "koordynatora szkolenia". To nowe stanowisko, na które, jeśli wszystko się uda, zatrudniony zostanie były trener naszej kadry, który po zakończonym sezonie odszedł z Niemiec.

- Stefan bardziej ma działać jako trener, ale w roli koordynatora całego systemu szkolenia. Kogoś, kto stoi nad tym wszystkim i podpowiada, natomiast zawodnicy mają swoich bezpośrednich trenerów - jest Maciek Maciusiak, Michal Doležal, Krzysiek Miętus, Krzysiek Biegun, Wojtek Topór i Daniel Kwiatkowski. Zadaniem Stefana byłoby przede wszystkim przekazywanie wiedzy trenerom. Na tym nam bardzo zależy, żeby coś po nim zostało - mówi o roli Horngachera w rozmowie ze skijumping.pl Adam Małysz.

Nad planem przygotowań do nowego sezonu Horngacher pracował już przez ostatnich kilka tygodni bezpośrednio z Doleżalem i Maciusiakiem. Da się odczuć, że ta trójka od nowego sezonu będzie pewnym wyznacznikiem nowego kierunku, w jakim mamy zmierzać. Gdy Horngacher dołączy do polskiego systemu, będziemy wiedzieć coraz więcej o jego założeniach.

Najmłodsze kadry od lat. Najwięcej zyskało dwóch skoczków

W kadrach nie ma dużych zaskoczeń, choć dojmujący może być fakt, iż czeka nas pierwszy sezon od ponad 30 lat bez udziału dwóch największych legend - Stocha, który zakończył karierę skoczka, i Małysza, który nie będzie już prezesem PZN. Wchodzimy w swego rodzaju nową erę.

Także pod względem odmłodzenia kadr. W kadrze A obecność Kacpra Tomasiaka i Klemensa Joniaka były oczywiste i nie zmieniają obrazu grupy - nadal w większości składa się ona z doświadczonych skoczków. Jednak w kadrze B widzimy to już o wiele wyraźniej - pięciu zawodników urodzonych w XXI wieku, z czego trzech w wieku juniorskim. Dobrze widzieć tam także odważny ruch, czyli ustawienie w grupie brata Kacpra Tomasiaka, Konrada, choć ten nadal będzie trenował głównie w szkole SMS w Szczyrku. Coraz niższa średnia wieku może cieszyć. Oby to tylko postępowało, a wyniki młodych zawodników sprawiały, że będziemy widzieć takie działania jako naturalne, a nie wymuszone i ryzykowne.

Najwięksi wygrani nowego rozdania w polskich skokach? Klemens Joniak i Maciej Kot. Joniak zapracował na szansę przygotowań w głównym zespole i będzie naszą główną nadzieją na nowego, regularnie punktującego skoczka w Pucharze Świata. Choć on ma o wiele wyższe ambicje - mówi nawet o medalu przyszłorocznych mistrzostw świata w Falun. Nie mielibyśmy nic przeciwko wystrzałowi jego formy, ale najbardziej realistyczny będzie rozwój krok po kroku. Za to Maciej Kot jako weteran, który sporo przetrwał, wytrwale pracował, zasłużył sobie na powrót do kadry A jako jeden z tych, którzy przez całą zeszłą zimę walczyli o obecność w Pucharze Świata. W nowym układzie Kot będzie miał najlepszą sytuację od lat. Oby to wykorzystał, bo znamy go i wiadomo, że sama obecność wśród najlepszych polskich skoczków go nie zadowoli.

Najwięcej stracił natomiast Aleksander Zniszczoł. Dla niego kadra B to degradacja po sezonie, w którym zawiódł. Ale i szansa na to, żeby się odbudować. A tego dokonywał. W podobnej sytuacji znalazł się Jakub Wolny.

Thurnbichler jakby rzucił klątwę. A cel, który ustalił dwa lata temu, próbujemy osiągnąć do dziś

Kłuje w oczy brak dwóch nazwisk: Tomasza Pilcha i Kacpra Juroszka. Ten pierwszy już jakiś czas temu zawiesił karierę. Ten drugi ogłosił to w rozmowie ze Skijumping.pl po informacji o tym, że nie ma go nawet wśród zawodników bazowych.

Szkoda, bo to dwóch skoczków, na których jeszcze niedawno liczyliśmy. Thomas Thurnbichler zimą 2024 roku, gdy w rozmowie ze Sport.pl oceniał stan polskich skoków, wskazywał ich wręcz jako kluczowe ogniwa systemu. Dziurawego systemu, którego braki oni pomogliby odpowiednio uzupełniać. - Zdajemy sobie sprawę z tego, ile może znaczyć każdy z tych skoczków, jak są ważni. Teraz to my musimy to wykorzystać. I mamy już na to pomysły - stwierdził Austriak. I jakby rzucił klątwę, bo choć już wtedy w karierach tych skoczków nie wszystko wyglądało najlepiej, to od tamtego momentu zupełnie się posypało. I w efekcie Pilch i Juroszek w tym momencie nie skaczą, a Jan Habdas wraz z prywatnym trenerem Jure Radeljem dopiero zaczynają go wprowadzać z powrotem na właściwe tory. Niestety, w przypadku każdego z tych zawodników ich przywrócenie na szczyt polskich skoków to misja bez gwarancji.

Dwa lata temu Thurnbichler wskazał też coś, do czego polskie skoki nieskutecznie dążą do dziś. - Cel jest jeden: znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego skoczka w polskim systemie - mówił o swoim planie na kolejne miesiące. Tylko że rok później już stąd odchodził. A sytuacja jego skoczków tylko w kilku nielicznych przypadkach uległa poprawie. I to nie zawsze długotrwałej.

Cel działań sztabu i całego polskiego systemu można dalej kopiować z wypowiedzi Thurnbichlera i wklejać w usta kolejnych odpowiedzialnych osób. Cieszy, że osoby pracujące z Polakami dalej są świadome tego, co trzeba wykonać. To krok w stronę tego, żeby faktycznie poprawić się w kluczowych elementach. Ale mały, niewystarczający. - Błąd wszyscy widzą, ale to skądś się bierze. Zauważyć przyczynę i pomóc ją wyeliminować - na tym by nam najbardziej zależało - mówił nam przed zeszłym sezonem trener Maciusiak. Teraz cytujemy te słowa, bo niedługo sam z nich będzie rozliczany. Czas pokaże, czy surowiej niż wiosną tego roku. Medalami olimpijskimi zapracował sobie na kredyt zaufania od decyzyjnych osób. Jednak dobrze wie, jak krótką potrafi mieć datę ważności.