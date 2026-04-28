Oto skład kadry skoczków na kolejny sezon! Decyzja podjęta

W ostatnich dniach w kontekście Polskiego Związku Narciarskiego najwięcej mówi się o tym, kto będzie prezesem związku w kolejnej kadencji. Wiadomo już, że nie będzie to Adam Małysz, który nie zamierza ubiegać się o reelekcję, więc faworytem może być Apoloniusz Tajner, który zapowiedział swoją kandydaturę. Nim jednak do tego dojdzie, to właśnie poznaliśmy kadry polskich reprezentacji na sezon 2026/2027!

Zobacz wideo Dlatego Tomasiak robi znak krzyża przed skokiem. Powiedział to przed kamerą

Oto kadry polskich skoczków na sezon 2026/2027

Wiadomo, że Maciej Maciusiak nie mógł liczyć na Kamila Stocha, który zakończył karierę. Z tego też powodu doszło do kilku przetasowań w kadrze A polskich skoczków. Na dobre wskoczył do niej nasz diament - Kacper Tomasiak. Znaleźli się w niej również Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Za to wskoczyli Klemens Joniak i Maciej Kot, którzy zastąpili Jakuba Wolnego i Aleksandra Zniszczoła! Ta dwójka znalazła się w kadrze B obok m.in. brata Kacpra Tomasiaka, Konrada.

We wpisie związek przedstawił również kadrę polskich skoczkiń, która składa się z trzech zawodniczek - Anny Twardosz, Kamili Karpiel i Poli Bełtkowskiej. Trenerem kadry pań jest Marcin Bachleda.

Kadra A polskich skoczków na sezon 2026/2027:

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Klemens Joniak, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Kadra B polskich skoczków na sezon 2026/2027:

Kamil Waszka, Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak, Konrad Tomasiak, Jakub Wolny, Adam Niżnik i Aleksander Zniszczoł.

Zobacz również: Co dalej z Horngacherem? "To mi się od razu kłóciło"

Kadra A kobiet na sezon 2026/2027:

Anna Twardosz, Kamila Karpiel i Pola Bełtowska.

Puchar Świata w skokach narciarskich ma rozpocząć się w listopadzie bieżącego roku w Lillehammer.