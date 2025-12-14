W tym sezonie FIS zdecydował się na kilka zmian. Jedna z nich dotyczy karania za łamanie zasad sprzętowych, a właściwie za częste łamanie. Wprowadzono żółtą i czerwoną kartkę. Ten drugi kartonik otrzymuje zawodnik po dwukrotnym złamaniu zasad w tym samym sezonie. I choć mamy dopiero początek kampanii, to takową kartkę FIS już użył. Zastosowano ją wobec Wieroniki Szyszkiny. Kazaszka została wykluczona z wyników piątkowych kwalifikacji w Klingenthal, a wcześniej była zdyskwalifikowana w Falun. Teraz taki sam los spotkał zawodnika w rywalizacji panów.

Fatih Arda Ipcioglu z pierwszą czerwoną kartką w historii męskich skoków narciarskich

Fatih Arda Ipcioglu zakwalifikował się do niedzielnego konkursu w Klingenthal. Pojawił się też na belce w głównych zmaganiach. Zasiadł na niej jako trzeci zawodnik, oddał skok na 116,5 m, co i tak awansu do drugiej serii by mu nie dało. Nie miał jednak okazji się o tym przekonać, bo po chwili pojawiła się informacja, że został zdyskwalifikowany za nieprawidłową długość nart. To już jego drugie wykluczenie w tym sezonie. Podobnie było w Lillehammer. Co to dla niego oznacza? Czerwoną kartkę i to pierwszą w historii wśród panów!

Nie tylko nie ma szans na punkty w Klingenthal, ale nie ma ich również w kolejny weekend. Najlepsi skoczkowie świata zawitają do Engelbergu, ale Turek nie pojedzie tam z nimi. "W ramach czerwonej kartki zawodnik jest wykluczany z udziału w kolejnym konkursie (jeśli zostaje ukarany w pierwszych zawodach weekendu), a także dwóch następnych zawodach (jednym weekendzie startowym) - nieważne, czy indywidualnych, czy drużynowych" - tłumaczył nowy przepis Jakub Balcerski ze Sport.pl. Czyli przepis w sprawie czerwonej kartki działa podobnie jak w piłce nożnej - zawodnik zostaje wykluczony na minimum jeden mecz, a w skokach na minimum jeden weekend.

Ten obrazek przejdzie do historii

Kamery zarejestrowały załamanego Turka. Usiadł przy ścianie i tylko spuścił głowę w dół. "Serce się kraje" - pisał Eurosport na X, zamieszczając smutny obrazek. Ipcioglu nigdy nie należał do czołówki skoków, ale potrafił pozytywnie zaskoczyć. W tym sezonie punktów zdobyć mu się jeszcze nie udało.