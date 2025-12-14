Kapitalne wieści z Klingenthal ws. Polaków. Żyła odpalił petardę

Skoczkowie narciarscy powoli kończą rywalizację w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal. Do niedzielnych kwalifikacji przystąpiło sześciu Polaków: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomiasiak, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła.
Jako pierwszy z polskich zawodników na belce zasiadł Wąsek, a uzyskane przez niego 116,5 m wystarczyło do przejścia dalej. Lepiej spisał się Kot, który poleciał na 124,5 m. Niedługo po nim skakał Kubacki, jego wynik to 118,5 m.
Później przyszła kolej na Żyłę. On był wyraźnie lepszy od kolegów z kadry i pofrunął aż na 135 m. Z kolei Stoch poleciał na 128,5 m, co też wystarczyło do spokojnego uzyskania kwalifikacji. Jako ostatni z Polaków na rozbiegu pojawił się Tomiasiak i nie zachwycił - wylądował na 112. metrze, przez co skończył kwalifikacje dopiero w piątej dziesiątce.
Jeśli chodzi o walkę na czele, to, jeszcze przed próbą Tomiasaka, Lindvik pofrunął aż na 142,5 m, przebijając rozmiar skoczni (po czym belka poszła w dół) i został liderem - przez długi czas Norwegowie zajmowali prawie wszystkie miejsca w Top 5 (Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal). I utrzymali je niemal do samego końca, gdyż zawodnicy z czołówki klasyfikacji generalnej nie oddali zbyt dobrych skoków, a nie mieli też dobrych warunków. Tylko Domen Prevc podjął walkę z Lindvikiem, ale 137 m wystarczyło wyłącznie na drugie miejsce
Drugi konkurs indywidualny w Klingenthal rozpocznie się o godz. 16:00.
