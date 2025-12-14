Kapitalne wieści z Klingenthal ws. Polaków. Żyła odpalił petardę

Skoczkowie narciarscy powoli kończą rywalizację w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal. Do niedzielnych kwalifikacji przystąpiło sześciu Polaków: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomiasiak, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła.

Polscy skoczkowie narciarscy w komplecie awansowali do konkursu w Klingenthal. Wygrał Marius Lindvik

Jako pierwszy z polskich zawodników na belce zasiadł Wąsek, a uzyskane przez niego 116,5 m wystarczyło do przejścia dalej. Lepiej spisał się Kot, który poleciał na 124,5 m. Niedługo po nim skakał Kubacki, jego wynik to 118,5 m.

Później przyszła kolej na Żyłę. On był wyraźnie lepszy od kolegów z kadry i pofrunął aż na 135 m. Z kolei Stoch poleciał na 128,5 m, co też wystarczyło do spokojnego uzyskania kwalifikacji. Jako ostatni z Polaków na rozbiegu pojawił się Tomiasiak i nie zachwycił - wylądował na 112. metrze, przez co skończył kwalifikacje dopiero w piątej dziesiątce.

Jeśli chodzi o walkę na czele, to, jeszcze przed próbą Tomiasaka, Lindvik pofrunął aż na 142,5 m, przebijając rozmiar skoczni (po czym belka poszła w dół) i został liderem - przez długi czas Norwegowie zajmowali prawie wszystkie miejsca w Top 5 (Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal). I utrzymali je niemal do samego końca, gdyż zawodnicy z czołówki klasyfikacji generalnej nie oddali zbyt dobrych skoków, a nie mieli też dobrych warunków. Tylko Domen Prevc podjął walkę z Lindvikiem, ale 137 m wystarczyło wyłącznie na drugie miejsce

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Klingenthal

1.Marius Lindvik - 137,7 pkt

2. Domen Prevc - 136,4 pkt

3.Halvor Egner Granerud - 131,8 pkt

4. Manuel Fettner - 129,2 pkt

5. Johann Andre Forfang - 127,5

6. Kristoffer Eriksen Sundal - 126,2 pkt

7. Pius Paschke - 121 pkt

8. Gregor Deschwanden, Ren Nikaido - 119 pkt

10. Vladimir Zografski - 118,9 pkt

11. Sandro Hauswirth - 118,4 pkt

12. Piotr Żyła - 118 pkt

...

26. Maciej Kot - 109,2 pkt

33. Kamil Stoch - 102,4 pkt

39. Dawid Kubacki - 94,7 pkt

43. Paweł Wąsek - 92,4 pkt

47. Kacper Tomasiak - 89,7 pkt

Drugi konkurs indywidualny w Klingenthal rozpocznie się o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl.LIVE.

