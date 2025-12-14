Oto co się dzieje wokół polskich skoczków. "To przykre"

Kacper Tomasiak był najlepszym polskim zawodnikiem w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. 18-letni skoczek zajął 18. miejsce (134 i 126,5 metra - nota 246.8), choć po pierwszej serii był nawet na piątej pozycji. Kamil Stoch został sklasyfikowany na 20. miejscu, Maciej Kot na 25., a Piotr Żyła na 28. Tym razem nie skakał Aleksander Zniszczoł, który po słabym początku sezonu zaczął otrzymywać groźby w wiadomościach prywatnych. - Zniszczoł bardzo przeżywa to, że może trochę niefortunnie się wyraził. Zawodnik jak jest w nerwach, to... W sumie nie powiedział nic takiego, zapraszając na skocznię. Co w tym takiego było, że wylał się taki hejt. Jeżeli ma dobrze skakać, to przynajmniej ten problem musi mu odpaść. Dlatego proszę kibiców, żeby już Olkowi dali spokój - mówił Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego
Teraz "Interia" poinformowała, że internauci znów zachowali się skandalicznie. Okazało się bowiem, że kolejny polski skoczek został zwyzywany w prywatnych wiadomościach.
- Myślę, że to wszystko zaczyna zachodzić za daleko. Trudno jest nawet komentować takie zachowania. Możemy sobie jednak na pewno pomóc lepszymi skokami. To przykre, co się dzieje w internecie i to w każdej dziedzinie. Powiem szczerze, że od pewnego czasu nawet tam nie zaglądam, bo to, co się dzieje, jest po prostu chamskie - powiedział trener Maciej Maciusiak w rozmowie z "Interią".
W niedzielę polscy skoczkowie znów skakali w Klingenthal. Cała szóstka zawodników przeszła kwalifikacje i wystąpi w konkursie głównym. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, który zajął 12. miejsce (135 metrów - nota 118). Kwalifikacje wygrał Norweg Marius Lindvik (142.5 metra - nota 137.7), który wyprzedził Słoweńca Domena Prevca (137 - 136.4) oraz swojego rodaka Graneruda (139 - 131.8).
