Krytyczna sytuacja w Śląsku Wrocław. "Tak źle jeszcze nie było"

Śląsk po spadku z Ekstraklasy radzi sobie słabiej niż spodziewaliby się wrocławscy kibice. Zwłaszcza końcówka rundy jesiennej była słaba. Podopieczni Ante Simundzy nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu meczów ligowych, dodatkowo odpadli z Pucharu Polski.

Od długiego czasu głośno jest o zmianie właściciela klubu. Obecnie Śląsk jest klubem miejskim, co sprawia mnóstwo problemów - głównie ze słabym zarządzaniem. Prywatyzacja wciąż jest jednak daleko, choć chętny na zakup jest i jasno mówi o swoich planach. "Jestem gotów zainwestować i w najbliższym czasie przejąć od miasta cały Śląsk Wrocław" - powiedział w niedawnym wywiadzie. Komisja powołana w celu sprzedaży klubu nie jest w stanie jednak przeprowadzić transakcji.

Śląsk nie poleci na obóz?

Śląsk jest wciąż miejski, a zarządcy nie spełniają swoich zadań należycie. Kolejne problemy klubu opisał dziennikarz portalu igol.pl, Piotr Potępa. Ciężko wyobrazić sobie, że niektóre z nich mogłyby w ogóle mieć miejsce w tak dużym klubie, a jednak we Wrocławiu się wydarzyły. Wszystko wiąże się z problemami finansowymi, które paraliżują działalność klubu.

"Jest problem nawet z obozem zimowym, bo miejsce jest wybrane, a nie ma z czego pokryć jego kosztów. O jakichkolwiek transferach na tę chwilę w ogóle nie ma mowy" - czytamy w poście dodanym na Twitterze. Śląsk był dofinansowany kwotą aż 5 milionów złotych, ale środki te mogły zostać przeznaczone wyłącznie na organizację meczów i treningów. To spowodowało efekt domina.

We Wrocławiu świąt nie będzie

Jak czytamy, w sklepie Śląska Wrocław nie pojawiły się żadne świąteczne przedmioty. Klubu nie było stać na ich zamówienie, gdyż pieniądze musiały pójść na zapłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników. Jest to jeden z przykładów na paraliż, który coraz mocniej wpływa na kolejne działania klubu. Zdaniem dziennikarza, w Śląsku od dawien dawna tak źle się nie działo.

"Dopóki cała ta komisja z rozmytą odpowiedzialnością nie rozwiąże tematu prywatyzacji klubu taka sytuacja będzie się utrzymywać. To z kolei będzie powodować, że długi będą rosnąć, a niezapłacone faktury będą się piętrzyć. Wraz z długami będą powstawać kolejne problemy z których z każdym kolejnym dniem coraz ciężej będzie się wygrzebać" - napisał Potępa. Co więcej, z jego słów wynika też, że proces sprzedaży klubu blokuje możliwość dofinansowania ze środków Urzędu Miejskiego, co pogłębia kryzys.

Nieudane zakończenie rundy jesiennej sprawiło, że Śląsk zajmuje miejsce tuż za strefą barażową. Po dziewiętnastu rozegranych meczach wrocławianie zebrali 30 punktów - tyle samo, co szósta Wieczysta Kraków. Zimująca na miejscu dającym bezpośredni awans do Ekstraklasy Polonia Bytom wyprzedza Śląsk o cztery punkty.