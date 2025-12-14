Tyle Legia zapłaci za Marka Papszuna. To nie żart

Informacja o tym, że Marek Papszun zostanie trenerem Legii Warszawa, zszokowała środowisko piłkarskie w Polsce. Po pierwsze dlatego, że to szkoleniowiec, który stał się absolutną ikoną Rakowa Częstochowa i mało kto wyobrażał sobie go w innym klubie Ekstraklasy. A po drugie, miał przejść akurat do stołecznego klubu, który znajduje się w kryzysie i jest daleki od poziomu prezentowanego obecnie przez "Medaliki".

Papszun w Legii. Tyle ma dostać za niego Raków

Zamieszanie wokół 51-latka nie zadziałało negatywnie na jego zespół. Raków jest ostatnio skuteczny zarówno w Ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji, w której z trzema zwycięstwami oraz dwoma remisami zajmuje niezwykle wysokie, trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej. Tymczasem Legia, którą tymczasowo prowadzi Inaki Astiz, nie wygrała meczu od października. Ma serię dziesięciu kolejnych spotkań bez jakiekolwiek zwycięstwa.

Czy Papszun "uratuje" klub Dariusza Mioduskiego? Trudno powiedzieć, szczególnie że na ten moment nie podpisał jeszcze kontraktu z Legią. Media są jednak zgodne, że prędzej czy później to zrobi. Portal "Weszło" podał właśnie, ile Raków Częstochowa dostanie pieniędzy za przekazanie "Wojskowym" doświadczonego trenera.

"Mianowicie chodzi o 300-400 tysięcy – co ważne – euro, choć bliżej tej drugiej kwoty, plus bonusy za wyniki, które Papszun będzie osiągał z Legią. I prawdę mówiąc wciąż to jest bardzo korzystna umowa dla klubu z Częstochowy, bo dostanie kasę za trenera, który i tak chciał odejść, i tak miał kontrakt do końca sezonu, a ponadto w trakcie negocjacji znaleziono następcę" - czytamy na portalu.

Papszuna w Rakowie najprawdopodobniej zastąpi Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. Ekipa z Częstochowy ostatni mecz w 2025 roku rozegra 18 grudnia, na wyjeździe z cypryjską Omonią.