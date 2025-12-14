Reprezentant Polski wyrzucony z boiska. Oto co zrobił

We wrześniu 2025 Michał Skóraś trafił do KAA Gent i szybko się zaaklimatyzował. Zdobył zaufanie trenera, bo ten stawia na niego niemal w każdym spotkaniu i to od pierwszych minut. Podobnie było w niedzielne popołudnie. Polak wystąpił w meczu z Antwerp. Tyle tylko, że ani gola, ani asysty zdobyć się nie udało. Na domiar złego solidnie osłabił drużynę w samej końcówce.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Michał Skóraś się nie popisał. Brutalny faul na rywalu. Polak przedwcześnie opuścił boisko

Był to bardzo wyrównany mecz, ale strzelał tylko jeden zespół. W 30. minucie piłkę w siatce umieścił Gyrano Kerk. Z kolei w 83. minucie bramkarza gospodarzy pokonał Anthony Valencia. KAA Gent walczył do końca, by zdobyć choćby honorowe trafienie na własnym stadionie. A jednak się nie udało. Co więcej, od pierwszej minuty doliczonego czasu gry musiał grać w dziesięciu po czerwonej kartce dla... Skórasia.

Gospodarze przypuszczali kolejny atak na pole karne rywali. Polak stracił jednak piłkę. Przejął ją Vincent Janssen. Skóraś nie wahał się ani chwili i wykonał niebezpieczny wślizg. Wyprostowaną nogą trafił w nogę rywala. Sędzia był bardzo blisko całego zajścia, stał właściwie obok i błyskawicznie sięgnął do kieszeni po czerwony kartonik, co ewidentnie zaskoczyło naszego rodaka. Zwiesił głowę, usiadł bezradnie na murawie, całkowicie załamany, a rywal zwijał się z bólu.

Zobacz też: Tak trener Lincoln nazwał Legię. Ależ wpadka.

Sytuacja KAA Gent się komplikuje

Ostatecznie KAA Gent przegrał 0:2, a Skóraś nie zagra w kolejnym spotkaniu. Jego drużyna spadła na ósmą lokatę. Znajduje się tuż za plecami niedzielnego rywala. Obie ekipy mają po 23 punkty. Kolejny mecz KAA Gent rozegra w niedzielę 21 grudnia o godzinie 13:30. Przeciwnikiem będzie Club Brugge, w którym Skóraś grał w przeszłości, ba, jeszcze w tym sezonie. To z niego przeniósł się do KAA Gent.