Fatalne wieści dla Polski przed Turniejem Czterech Skoczni. To już przesądzone

Turniej Czterech Skoczni to bez wątpienia jedna z najważniejszych imprez w całym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nadchodząca edycja odbędzie się w dniach 28 grudnia - 6 stycznia. Wcześniej czeka nas niedzielny konkurs w Klingenthal i przedświąteczny weekend w szwajcarskim Engelbergu. Niestety będą to ostatnie trzy konkursy, w których reprezentacja Polski będzie mogła wystawić do kwalifikacji sześciu zawodników.

Podczas Turnieju Czterech Skoczni pula ta zmniejszy się do pięciu. Dlaczego? Otóż TCS otwiera tzw. nowy period Pucharu Świata, w którym obowiązują nowe limity startowe. W trwającym periodzie Polacy mają do dyspozycji sześciu skoczków, ponieważ latem dodatkowe miejsce wywalczył dla nas Kacper Tomasiak dzięki udanym występom w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Na początku zimy naszym skoczkom nie udało się jednak tego stanu podtrzymać.

Decydujące były nie wyniki w Pucharze Świata, ale w Pucharze Kontynentalnym. To właśnie tam rywalizowano o powiększenie kwot startowych dla trzech krajów. Niewiele brakowało, aby ponownie udało się to Polsce. Naszą nadzieją był 20-letni Klemens Joniak, który w sobotnim konkursie w Ruce zajął wysokie piąte miejsce. W niedzielnych zawodach znów jednak musiał uplasować się w ścisłej czołówce. Po pierwszej serii był nawet czwarty, ale w drugiej spadł na 7. pozycję.

Ból głowy trenera Polaków przed Turniejem Czterech Skoczni. Ktoś wypadnie z kadry

W tej sytuacji dodatkowe miejsca w Pucharze Świata padły łupem Norwegii, Austrii i Japonii. Wywalczyli je Robin Pedersen (4. i 1. miejsce), Maximilian Ortner (dwa razy 2. miejsce) oraz Junshiro Kobayashi (3. i 4. miejsce).

Wobec tego trener Maciej Maciusiak przed konkursem w Oberstdorfie będzie musiał zrezygnować z któregoś z polskich zawodników, którzy w ten weekend pojechali na Puchar Świata do Klingenthal (w składzie są: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek). Wśród nich najniższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Paweł Wąsek.