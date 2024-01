O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie obejrzeć konkurs w Innsbrucku? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski nie prezentuje się z dobrej strony podczas Turnieju Czterech Skoczni. Po konkursach w Oberstdorfie i Ga-Pa najwyżej klasyfikowanym naszym skoczkiem jest Kamil Stoch, który plasuje się na 20. miejscu w klasyfikacji indywidualnej. "Dumny naród skoczków narciarskich pada na kolana i nikt lepiej nie symbolizuje upadku niż Stoch" - tak sytuację polskiej kadry opisała niemiecka agencja SID.

Szansę na rehabilitację Polacy będą mieli podczas kolejnych zawodów, które tym razem odbędą się w Innsbrucku. We wtorek odbyły się kwalifikacje do głównego konkursu. Aż czwórka Polaków znalazła się w Top20. Najlepiej wypadł Kamil Stoch, który zakończył rywalizację na 12. miejscu. Łącznie do głównego konkursu awansowało pięciu polskich skoczków.

Bardzo rozczarował z kolei Dawid Kubacki, którego nie obejrzymy już na skoczni w Innsbrucku. Zawodnik skoczył zaledwie 108,5 metra i zajął 52. miejsce. Tym samym po raz pierwszy w karierze odpadł w kwalifikacjach Turnieju Czterech Skoczni. - Głównie przegrałem z wiatrem. Przy innych warunkach to by zupełnie inaczej wyglądało. Oczywiście ten skok nie był super i tam swoich błędów też się dopatrzę trochę, to nie jest tak, że tu wszystko zagrało - powiedział w rozmowie ze Sport.pl.

Polaków w głównym konkursie czekać będzie trudne zadanie. Po kwalifikacjach zawodnicy zostali podzieleni na pary, w których będą rywalizować. Kamil Stoch zmierzy się z Johanem Andre Forfangiem, Maciej Kot z Karlerm Geigerem, Paweł Wąsek z Valentinem Foubertem, Piotr Żyła z Piusem Paschke, a Aleksander Zniszczoł ze Stefanem Kraftem.

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędzie się w środę o godzinie 13:30. Zawody będzie można obejrzeć na antenie TVN-u, Eurosportu 1, a także w Eurosporcie Extra na platformie Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.