"Dumny naród pada na kolana". Tak Niemcy piszą o Polakach

Reprezentacja Polski bardzo słabo spisuje się w bieżącym sezonie Pucharu Świata. Rozczarowuje również podczas trwającego Turnieju Czterech Skoczni. Jednym z bardziej krytykowanych skoczków jest Kamil Stoch. Zawodnik w konkursie w Oberstdorfie zajął 17. miejsce i jest to jego najlepszy występ w tym sezonie. Następnie w Ga-Pa uplasował się na 25. pozycji.

Niemcy krytykują polskich skoczków. Oberwało się Stochowi

Formę polskich zawodników krytykują nie tylko polskie media i eksperci. Dyspozycję skoczków podsumowała także niemiecka agencja SID. Dziennikarze szczególną uwagę zwrócili właśnie na Kamila Stocha. "Dumny naród skoczków narciarskich pada na kolana i nikt lepiej nie symbolizuje upadku niż Stoch" - napisali. I podkreślili, że w Oberstdorfie zajął 17. miejsce, dzięki czemu stał się najlepszym Polakiem w zawodach.

Niemcy dziwią się także, że Polacy, którzy wygrywali cztery z siedmiu ostatnich Turniejów Czterech Skoczni, teraz radzą sobie tak słabo. Agencja nie skrytykowała jedynie Polaków. W mocnych słowach opisali również formę Halvora Egnera Graneruda. Zwycięzca zeszłorocznego Pucharu Świata w dwóch pierwszych konkursach Turnieju Czterech Skoczni nie zakwalifikował się do drugiego etapu. "Cóż za cios dla obrońcy tytułu" - napisali.

We wtorek polscy skoczkowie wzięli udział w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Najlepszy z nich był Stoch, który zakończył zmagania na 12. miejscu. Bardzo rozczarował natomiast Dawid Kubacki. Zawodnik skoczył tylko 108,5 metra i przez to po raz pierwszy w karierze nie zakwalifikował się do głównych zawodów.

Konkurs w Innsbrucku odbędzie się w środę o godzinie 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.