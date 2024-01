Norwegowie w szoku po tym, co zrobił Kubacki

Dawid Kubacki świetnie zaprezentował się podczas drugiego treningu na skoczni w Innsbrucku, zajmując siódme miejsce po skoku na odległość 124 metrów. Wydawało się zatem, że może nawiązać nawet do zeszłorocznego konkursu głównego, kiedy na Bergisel odnosił zwycięstwo. Tak się jednak nie stało, ponieważ 33-latek fatalnie spisał się w kwalifikacjach.

Zagraniczne media piszą o katastrofie Kubackiego. "Znokautowany"

Kubacki skoczył zaledwie 108,5 metra i finalnie uplasował się dopiero na 52. miejscu. Tym samym po raz pierwszy w karierze nie przebrnął przez kwalifikacje Turnieju Czterech Skoczni. Tuż po nieudanej próbie Eurosport zamieścił zdjęcie, pokazujące reakcję naszego zawodnika. "Gdyby wzrok mógł zabijać" - napisano.

Koszmarne kwalifikacje w wykonaniu Polaka postanowiły ocenić również zagraniczne media. "Dawid Kubacki był odpowiedzialny za największą niespodziankę wtorku. Został znokautowany po skoku na odległość zaledwie 108,5 metra" - przekazał "Verdens Gang". Niemalże tak samo napisał też portal nettavisen.no. Skispringen uważa za to, że Kubacki wspólnie ze Szwajcarem Killianem Peierem "zaliczają się do największych porażek" wtorkowych kwalifikacji.

Niedługo po zakończonych kwalifikacjach Kubacki zdradził, jaka mogła być przyczyna wpadki. - Myślę, że głównie przegrałem z wiatrem. Przy innych warunkach to by zupełnie inaczej wyglądało. Oczywiście skok nie był super i tam też dopatrzę się trochę swoich błędów, ale jednak mając takie warunki, gdzie za bulą był mocny przeciąg z tyłu, to przy błędach się potęguje - powiedział, cytowany przez TVP Sport.

Pozostała piątka polskich skoczków weźmie udział w głównym konkursie. Kamil Stoch zmierzy się z Johanem Andre Forfangiem, Maciej Kot z Karlerm Geigerem, Paweł Wąsek z Valentinem Foubertem, Piotr Żyła z Piusem Paschke, a Aleksander Zniszczoł ze Stefanem Kraftem.

Zawody w Innsbrucku zaplanowano na środę 3 stycznia na godzinę 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.