A jednak! Przełom w Innsbrucku. Ta klasyfikacja daje nadzieję

Pięciu Polaków awansowało do środowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Jedynym naszym skoczkiem bez awansu był Dawid Kubacki, który skoczył 108,5 m i zajął 52. miejsce. Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl wyliczył, że tak źle nie było od 3299 dni, czyli od sezonu 14/15 i drugich grudniowych zawodów w Engelbergu. - Głównie przegrałem tutaj z wiatrem. Przy innych warunkach to by zupełnie inaczej wyglądało. Oczywiście ten skok nie był super i tam swoich błędów też się dopatrzę trochę, to nie jest tak, że tu wszystko zagrało - mówił Kubacki po konkursie.

Zobacz wideo Paweł Wąsek i Dawid Kubacki nie wystartują w Mistrzostwach Polski [komentarz Thomasa Thurnbichlera]

Poza Aleksandrem Zniszczołem, który zajął 49. miejsce, pozostali polscy skoczkowie znaleźli się w drugiej dziesiątce. Zdecydowanie najlepiej poradził sobie Kamil Stoch, który po skoku na odległość 123 m zajął dwunaste miejsce. "Takich wyników Polacy w serii ocenianej w tym sezonie jeszcze nie mieli. To nie żaden rewelacyjny rezultat, w końcu nadal jest poniżej oczekiwań, które wszyscy mieli jeszcze przed sezonem, ale w obliczu kryzysu, w jakim obecnie jest polska kadra, brzmią bardzo dobrze" - dodawał Balcerski tuż po kwalifikacjach.

Jest przełom u Polaków? Tak wygląda nieoficjalna klasyfikacja po kwalifikacjach

Adam Bucholz z serwisu skijumping.pl postanowił sprawdzić, jak wyglądałyby wyniki drużynowe kwalifikacji w Innsbrucku. Okazuje się, że w tej klasyfikacji Polacy zajęliby trzecie miejsce z 431,1 punktami. Przed biało-czerwonymi byłaby tylko Austria (475,8 pkt; - 44,7) oraz Słowenia (460,3 pkt; - 29,2). "Każdy polski kibic wziąłby ten wynik w ciemno przy ew. konkursie drużynowym", "aż buźka się raduje", "przyjemnie się patrzy na to" - pisali internauci pod wspomnianym postem na X-ie.

Mimo awansu pięciu Polaków do konkursu w konkursie nie będzie łatwego zadania, bo podopieczni Thomasa Thurnbichlera trafili w parach KO na dosyć mocnych rywali. Lista par z udziałem Polaków prezentuje się następująco:

Kamil Stoch - Johan Andre Forfang

- Johan Andre Forfang Maciej Kot - Karl Geiger

- Karl Geiger Paweł Wąsek - Valentin Foubert

- Valentin Foubert Piotr Żyła - Pius Paschke

- Pius Paschke Stefan Kraft - Aleksander Zniszczoł

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędzie się w środę 3 stycznia o godz. 13:30. 90 minut wcześniej rozpocznie się seria próbna. Relacje tekstowe na żywo z Turnieju Czterech Skoczni i innych konkursów z udziałem Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.