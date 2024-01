Stoch już tego nie kryje. Prosto z mostu. "On mi już nie pomoże"

Na półmetku 72. Turnieju Czterech Skoczni postawa polskich skoczków nie zachwyca. Najwyżej sklasyfikowany jest Kamil Stoch, który zajmuje 20. miejsce. Trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny triumfator w Pucharze Świata zakończył na 13. miejscu kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku. I choć był zadowolony ze swojego skoku, to wie, że wciąż czeka go sporo pracy.

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

- Pojawiła się odrobina słońca po tym skoku? - zagaił dziennikarz Eurosportu.

- To był chyba najlepszy dzisiaj skok. Ale znowu cała praca zaczęła się od nowa, bo miałem problemy z pozycją. Niby otwierasz nowy rozdział, ale zaczyna się tak samo. Ze skoku na skok była praca, koncentracja, pilnowanie tych samych elementów i próbowanie - wyjaśnił Stoch.

Stochowi nie podoba się skakanie w nowych kombinezonach, który polska kadra wprowadziła przed zawodami w Garmisch-Partenkirchen.

- Wiem, że on mi już nie pomoże. Czasami jest tak, że jakiś sprzęt, który u innych zawodników zadziała, u innych nie będzie działał, bo mają taką technikę albo budowę ciała, a nie inną - próbował wyjaśnić Stoch.

Turniej Czterech Skoczni. Pary konkursu w Innsbrucku:

Kamil Stoch - Johan Andre Forfang

Maciej Kot - Karl Geiger

Paweł Wąsek - Valentin Foubert

Piotr Żyła - Pius Paschke

Stefan Kraft - Aleksander Zniszczoł

Anze Lanisek - Niko Kytosaho

Ryoyu Kobayashi - Artti Aigro

Daniel Tschofenig - Jonas Schuster

Jan Hoerl - Erik Belshaw

Ren Nikaido - Francesco Cecon

Petr Prevc - Kristoffer Eriksen Sundal

Alex Insam - Junshiro Kobayashi

Davide Bresadola - Danił Wasiljew

Manuel Fettner - Daniel Andre Tande

Lovro Kos - Benjamin Oestvold

Stephan Embacher - Władimir Zografski

Andreas Wellinger - Andrea Campregher

Eetu Nousiainen - Domen Prevc

Marius Lindvik - Antti Alto

Timi Zajc - Tate Franz

Philip Raimund - Stephan Leyhe

Roman Koudelka - Halvor Egner Granerud

Michael Hayboeck - Simmon Ammann

Witalij Kaliniczenko - Gregor Deschwanden

Clemens Aigner - Jewgen Marusiak

Do serii finałowej konkursu awansuje 25 zwycięzców par oraz pięciu "szczęśliwych przegranych". Polacy nie będą mieli łatwych zadań. Konkurs w Innsbrucku zaplanowano na środę 3 stycznia na godzinę 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.