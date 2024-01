Szokujące kulisy akcji ratowania polskich skoków. Szalony rajd przez pół Niemiec

Ostatnio kluczowe pytanie dotyczące polskich skoczków brzmiało nie, jak daleko skoczyli, tylko jaką prędkość mieli na progu i w jakim kombinezonie ją osiągnęli. Jeśli niebieskim, to liczyliśmy, że zobaczymy ich wśród najszybszych skoczków w stawce. To właśnie największa zaleta, którą miały przywrócić Polakom stroje stworzone z materiałów firmy Wolfganga Meiningera. Okazuje się, że za ich stworzeniem stoi bardzo ciekawa historia.

Polacy zmienili materiał. Specjalna misja. Tak wyglądała akcja ratunkowa

Wszystko zaczęło się w sobotę, 30 grudnia. Na Turnieju Czterech Skoczni to był pierwszy wolny dzień, zatem polski sztab miał trochę więcej czasu, żeby pomyśleć o tym, co można zmienić. Trenerzy zastanawiali się nad kwestiami sprzętowymi już wcześniej, ale do tej pory niczego wielkiego nie zmieniali. - Czasem zdarzały nam się skoki na najlepszą dziesiątkę i mówiliśmy: okej, idźmy w tym kierunku, to nasza filozofia. Nie tak łatwo od tego odejść. Ostatecznie w Oberstdorfie mieliśmy największe poczucie, że jednak musimy coś z tym zrobić, chociaż spróbować. Doszliśmy do wniosku, że musimy zmienić dostawcę materiału - mówił po kwalifikacjach w Innsbrucku trener Thomas Thurnbichler.

Do tej pory Polacy używali głównie materiałów firmy Schoeller (wcześniej nazywała się Eschler), teraz przeszli na te tworzone przez Wolfganga Meiningera. Początkowy plan zakładał, że skorzystają z zapasu materiałów, które Polacy mają w Polskim Związku Narciarskim, a także firmie Berdax Tadeusza Szostaka, która szyje im stroje na miejscu, w kraju. Te miały później trafić do Niemiec, albo już na austriacką część Turnieju, jeśli nie uda się wcześniej. Po zawodach w Oberstdorfie kadra chciała je mieć już na konkurs w Garmisch-Partenkirchen, żeby jak najszybciej sprawdzić to rozwiązanie. Trzeba było działać szybciej. Można powiedzieć, że wtedy zaczęła się dość szalona akcja ratowania formy polskich skoczków.

Mathias Hafele, asystent Thomasa Thurnbichlera odpowiedzialny za przygotowywanie sprzętu dla Polaków, podjął zatem dość zaskakującą decyzję i postawił przed sobą spore wyzwanie. Austriak, zamiast czekać na materiały z Polski, sam wsiadł w samochód w nocy z 30 na 31 grudnia i ruszył do oddalonego o ponad 400 kilometrów od Ga-Pa Bessenbach. To niewielka miejscowość niedaleko Frankfurtu nad Menem, gdzie swoją fabrykę ma Meininger. Jedzie się tam nieco ponad cztery godziny w jedną stronę. - Mathias specjalnie do nas ruszył, żeby samodzielnie sprawdzić i odebrać materiał, na który się umówiliśmy - zdradza w rozmowie ze Sport.pl Wolfgang Meininger.

Sylwester przy maszynie do szycia. "Hafele nie spał do czwartej, czy piątej nad ranem"

Nie była to może akcja tak kosmiczna i pamiętna, jak ta Jana Winkiela sprzed blisko siedmiu lat w Trondheim, gdy ruszył sprzed biurka biura Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie w brązowym swetrze i dostarczył Kamilowi Stochowi nowe buty firmy Rass, w których potem skoczek wygrywał kolejne zawody, ale i tak należy przyznać, że poświęcenie Hafele nie było małe. On zazwyczaj właśnie tak pracuje: jak pisał na Sport.pl już przy okazji mistrzostw świata w Planicy Piotr Majchrzak, po to Austriak znalazł sobie firmę Berdax, która produkuje kombinezony, żeby on mógł jeździć i podróżować w poszukiwaniu najlepszych materiałów, a potem tylko wszystkiego dopatrywać i kontrolować, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. - W innych zespołach też mają takich specjalistów, którzy zajmują się głównie doborem materiału. Większość z nich ma własnego producenta w kraju, a "sprzętowcy" wybierają materiały i udzielają wskazówek co do krojów, kształtów i modelów kombinezonów. Mathias jest w tych kwestiach jedną z najlepszych osób w Pucharze Świata. Był u nas już latem, żeby obejrzeć materiały i wybrać te, które mogą być potrzebne. Potem byliśmy stale w kontakcie, dyskutowaliśmy o tym, co chcą zrobić. Wydaje mi się, że zrobił wszystko właściwie - wskazuje Meininger. Czasem po prostu nie da się idealnie trafić z materiałem, który będzie odpowiedni dla skoczków. Rzecz w tym, żeby taki błąd umieć naprawić.

Zmiana planów wymusiła na Hafele wyjście ze strefy komfortu, w jakiej się znalazł. Oczywiście, na zawodach dużo pracuje nad kombinezonami, ale są to najczęściej mniejsze zmiany, dostosowywanie ich. Rzadziej chodzi o robienie strojów od podstaw, a tak było w tym przypadku. Po szalonym rajdzie przez pół Niemiec Hafele zdążył wrócić do Ga-Pa rano w dniu kwalifikacji i przygotować na nie najpierw tylko jeden kombinezon. - Wiedzieliśmy, że musimy go dać Olkowi Zniszczołowi. On daje nam najlepsze uwagi odnośnie sprzętu, często testuje nowe rzeczy. Dlatego na niego się zdecydowaliśmy, a potem to się nam opłaciło - wskazał Thurnbichler.

- Zawsze u nas testuję. Całe lato też sprawdzałem nowe kombinezony. Jestem zawodnikiem, który ma dobre czucie i wiem, czy to jest coś dobrego, że idzie w odpowiednią stronę, czy jednak w złą. Thomas wie, że ja dam feedback o sprzęcie, a nie po prostu skoczę raz i rzucę to w kąt - mówił jeszcze w Ga-Pa Zniszczoł. W treningach i kwalifikacjach skakał już w nowym, niebieskim kombinezonie i go testował. Sprawdzian wypadł dobrze: Zniszczoł był najrówniejszym z Polaków, a także najszybszym na progu w kadrze. Trenerzy wiedzieli już, że kierunek zmian jest dobry, a materiał, którego użyli i krój kombinezonu robią różnicę.

Zabrali się zatem dalej do pracy. Sylwestra spędzili przy maszynie do szycia. - Całą noc przy nich siedzieliśmy. Matthias Hafele nie spał do czwartej, czy piątej nad ranem. Atmosfera mimo tego, że był Sylwester, zrobiła się miła. Tworzył się team spirit, bo mieliśmy wspólny cel. Mamy teraz dla każdego po jednym kombinezonie - zdradził Thomas Thurnbichler. W Innsbrucku sztab nie musiał już wprowadzać większych zmian w strojach, te zostaną w niektórych przypadkach zmodyfikowane na PolSKI Turniej. Na Bergisel, gdzie Polacy nie mieli już tak dużych problemów z torami najazdowymi jak w Ga-Pa, szybko okazało się, że materiał Meiningera i sposób uszycia kombinezonów dają świetne wyniki - w kwalifikacjach czterech Polaków było w czołowej dwudziestce kwalifikacji i trzech z nich miało na sobie nowy strój.

Polacy zamienili latające worki na przyjemność ze skakania. "To jedna z najlepszych opcji"

Co takiego wprowadził nowy materiał firmy Meininger? - Główna różnica do innych w przypadku tego niebieskiego materiału to obróbka powierzchniowa. Sprawia, że ten materiał jest o wiele szybszy. Przepuszczalność, grubość, czy to, jaki jest w dotyku to elementy, które dzięki niemu stają się bardzo jakościowe. Jest bardzo dobry, to jedna z najlepszych opcji w stawce na ten moment - wskazuje Wolfgang Meininger.

Trzeba też jasno przyznać: dobór poprzednich kombinezonów na początek sezonu był błędem. To już nie są latające worki, jak zaczęto je nazywać, a wreszcie naprawdę wysokiej jakości sprzęt. Piotr Żyła opisywał go jako coś, co przywróciło mu przyjemność ze skakania. Tę poczuł dopiero na skoczni w Ga-Pa w Nowy Rok, gdy odleciał tak, że zapomniał "wysunąć podwozia" i musiał się ratować przed upadkiem po lądowaniu na prostych nogach w drugiej serii. Opisywał też, że po prostu czuć szybkość, jaką wprowadził nowy materiał i krój kombinezonów. Bo poza tym, że to po prostu świeższa i szybsza rzecz, liczy się też sposób, w jaki zostanie wprowadzona. Hafele uszył kombinezony tak, żeby były bardziej napięte i miały nieco mniej materiału w kroku. Nadal u niektórych skoczków widać tam charakterystyczny, choć niewielki, "dziubek" z materiału, ale strój stał się bardziej aerodynamiczny i zapewnia lepsze przejście do fazy lotu.

Chwali je nawet Dawid Kubacki, który na razie nie pomaga sobie swoimi błędami, ale twierdzi, że sprzęt sprawuje się dobrze. Zyskał na nim także Maciej Kot. - Kiedy zmieniamy kombinezony to są to inne materiały o innej specyfice, rozciągalności, twardości, czy sztywności. Czasami też o innym kroju. Ważne, żeby złapać dobre czucie. Kombinezon sam nigdy nie skoczy. Najważniejsze, żeby skoczek wykonał swoją robotę, ale z zaufaniem do sprzętu. Myślę, że mamy coraz więcej przekonania do niego, widzimy, jak ciężko pracuje cały sztab. Te kombinezony są elementem, który dodaje nam pewności siebie i wiary, przynoszą wymierne efekty w postaci lepszej prędkości na progu i w locie, tego, jak czujemy się w powietrzu i po prostu dalszych skoków. O to chodzi - wskazał skoczek po kwalifikacjach w Innsbrucku.

- Jeszcze możemy go nawet poprawić, bo są pomysły. To naprawdę dobry materiał, lepszy krój, jest pod moją technikę, więc sprzętowo jestem usatysfakcjonowany. Wiedziałem, że zmian jest dużo, a za nimi idą też te w technice. Każdy kolejny skok dawał mi większą swobodę i kontrolę, poczucie bezpieczeństwa - mówił w Ga-Pa Aleksander Zniszczoł. A to bardzo pozytywne słowa, bo wskazują, że Polacy powinni z każdym dniem coraz lepiej prezentować się w nowym sprzęcie, o ile sami nie będą popełniali błędów, jak Zniszczoł w kwalifikacjach w Innsbrucku, które skończył na odległym 49. miejscu.

Stochowi nowy kombinezon "już nie pomoże". Wiemy, czemu nie czuł się w nim najlepiej

Jedynym zawodnikiem w polskiej kadrze, któremu niebieski materiał Meiningera nie pasuje, jest Kamil Stoch. - Wiem, że on mi już nie pomoże - mówił o nowym kombinezonie Polak w rozmowie z Eurosportem po kwalifikacjach w Innsbrucku. Był w nich najlepszym z kadry Thomasa Thurnbichlera, na dwunastym miejscu, ale skakał w czarnym, a nie niebieskim stroju. Choć sztab miał plan, żeby jeszcze w pewien sposób dostosować nowy kombinezon pod Stocha, to chyba będzie się musiał bardziej skupić na pracy nad materiałem Schoellera i uszyciem kombinezonu podobnie jak tego nowego. - Czasami jest tak, że jakiś sprzęt, który u innych zawodników zadziała, u innych nie będzie działał, bo mają taką technikę albo budowę ciała, a nie inną - dodał skoczek.

Stoch jest zresztą typem zawodnika, któremu trudno zmienia się sprzęt. Dyskusje o tym nie są z nim łatwe, a co dopiero wywarcie takiego wpływu, żeby ostatecznie zdecydował się na coś nowego. W to lato jedyną większą sprzętową zmianą u Stocha był powrót do butów Rassa po kilku latach używania sprzętu tworzonego przez firmę Nagaba. Choć polski producent próbował dostosować swój produkt dla Stocha, to temu najlepiej odpowiadało przejście na buty niemieckiej firmy, które zakładał przez wiele lat we wcześniejszym etapie kariery. To jednak nic złego: każdy zawodnik jest inny, każdemu co innego pasuje i nie każdy chce wybijać się z rytmu testem nowego sprzętu, gdy idzie mu nieźle w starym. A właśnie tak było w przypadku Stocha i nowego kombinezonu.

- Cóż, ten materiał w kontekście rozciągania sprawia wrażenie komfortowego dla zawodnika. Kamil jest jednym z niewielu zawodników, którzy potrzebują tego komfortu, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję najazdową. To jeden z głównych powodów, dlaczego wciąż używa czarnego materiału firmy Schoeller, w nim czuje się lepiej na rozbiegu - przekazuje nam Wolfgang Meininger.

Najważniejsze zatem, żeby to Stoch i reszta Polaków czuła się w swoich kombinezonach komfortowo, obojętnie których. Niech sami sobie to dobiorą. W pierwszej serii konkursu Innsbrucku wystąpi ich piątka - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Początek konkursu zaplanowano na 13:30, a półtorej godziny wcześniej ruszy seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.