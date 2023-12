Fatalne wieści z Zakopanego. MP storpedowane przez wiatr

Dokładnie za tydzień wystartuje 72. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Pierwsze skoki na Schattenbergschanze odbędą się w czwartek 28 grudnia. Zanim jednak polscy skoczkowie mieli udać się na świąteczny wypoczynek przed tym prestiżowym turniejem, na piątek 22 grudnia zaplanowane były mistrzostwa Polski na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Mistrzostwa Polski w Zakopanem odwołane. Wiatr storpedował rywalizację

Jeszcze kilka godzin przed konkursem trener Thomas Thurnbichler poinformował, że na skoczni nie pojawią się chorzy Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Zawodnicy mieli podwyższoną gorączkę, a u Kubackiego stwierdzono grypę. Z kolei Wąsek miał przejść testy pod kątem COVID-19.

Warunki w całej Polsce w piątek nie były najlepsze, nie inaczej było w Zakopanem. Oprócz gęście padającego śniegu wiał też silny wiatr, który osiągał prędkość nawet do ośmiu metrów na sekundę. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi miała rozpocząć się od treningu pań o godzinie 15:00. Serię kilkukrotnie przekładano, aż w końcu zdecydowano o jej odwołaniu. Odwołano także konkurs kobiet.

Na godzinę 17:00 zaplanowano spotkanie jury, na którym miała zapaść ostateczna decyzja, co z rywalizacją mężczyzn. Chwilę po 17:00 wydano oficjalny komunikat o odwołaniu treningu i konkursu.

Teraz przed Polakami kilka dni wypoczynku. Tuż po świętach udadzą się oni do Oberstdorfu, gdzie rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Potrwa on tradycyjnie do 6 stycznia. Nie wiadomo jeszcze, jakim składem Biało-Czerwoni udadzą się do Niemiec.