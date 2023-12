Co z Turniejem Czterech Skoczni? Organizatorzy ogłaszają

W poniedziałek 18 grudnia doszło do zejścia lawiny na skoczni w Bischofshofen, na której co roku odbywa się finał Turnieju Czterech Skoczni. Doszło do usunięcia śniegu, który zniszczył zeskok, a powodem było uszkodzenie lub zwyczajny brak wytrzymałości siatek podtrzymujących śnieg. Na chwilę przed startem imprezy pojawiło się pytanie, czy ta w ogóle może się obyć.

Co z Turniejem Czterech Skoczni? Organizatorzy przekazali aktualne informacje. "Zielone światło"

Niemal od razu po lawinie w Bischofshofen rozpoczęły się prace mające na celu zniwelowanie szkód i doprowadzenie skoczni do stanu używalności. Władze skoczni i organizatorzy zapewniali jednak, że wszystko będzie w porządku i turniej odbędzie się bez żadnych przeszkód.

W piątek 22 grudnia organizatorzy postanowili zaktualizować sytuację i przekazać aktualne wieści. Te są niezwykle pozytywne dla wszystkich fanów skoków narciarskich.

"Pomimo lawiny: zielone światło dla Turnieju Czterech Skoczni. Wszystkie konkursy skoków narciarskich są niezagrożone Turnieju Czterech Skoczni nie zatrzyma nawet lawina. Jak ogłosili w piątek organizatorzy, we wszystkich czterech lokalizacjach zabezpieczona jest 72. edycja popularnego klasyka skoków narciarskich. Również w finale w Bischofshofen. Lawina, która zeszła tu tydzień temu, wywołała chwilę szoku i mnóstwo dodatkowej pracy" - czytamy w komunikacie prasowym.

Jaki jest aktualny stan skoczni w Bischofshofen? "Dzięki świetnemu wsparciu ze wszystkich stron, uszkodzenia na zeskoku i barierze zostały naprawione. Skocznia i rozbieg są już ponownie pokryte śniegiem" - informują organizatorzy.

72. edycja Turnieju Czterech Skoczni jest więc niezagrożona. Cykl ma rozpocząć się 28 grudnia w Oberstdorfie, gdzie odbędą się pierwsze kwalifikacje. Zawody w Bischofshofen zwieńczą cały cykl 6 stycznia. Wcześniej skoczkowie pojadą jeszcze do Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku.

Skład reprezentacji Polski na TCS poznamy po piątku 22 grudnia, kiedy to odbędą się mistrzostwa Polski w Zakopanem.