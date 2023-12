Serena Williams oddaje mleko z własnych piersi. Wyjątkowy gest

Serena Williams to jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii. Łącznie wygrała aż 73 turnieje. Po raz ostatni na korcie pojawiła się w sierpniu 2022 roku, kiedy to przegrała z Alją Tomljanović w III rundzie US Open. - To była najbardziej niesamowita przejażdżka i podróż, na jakiej kiedykolwiek byłam. Ale to wszystko zaczęło się dzięki moim rodzicom, oni zasługują na wszystko, jestem im bardzo wdzięczna - mówiła wzruszona po meczu. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie Amerykanka w dużej mierze zrewolucjonizowała tenis i zainspirowała do gry młode pokolenia. I mimo że nie występuje już na kortach, to nadal udowadnia, że jest wzorem do naśladowania.

Serena Williams została anonimową dawczynią mleka kobiecego. Wyjątkowy gest

W ostatnich dniach 42-latka zdobyła się na wyjątkowy gest, o czym poinformowała za pośrednictwem InstaStory. Zdecydowała się pomóc matkom po porodzie, które mają trudności z laktacją. Postanowiła oddać nadmiar mleka z własnych piersi tym kobietom, które nie są w stanie go wyprodukować.

"Podczas podróży do Nowego Jorku miałam zbyt dużo mleka w piersiach. W związku z tym zgłosiłam się do banku. Po przejściu selekcji mogłam przekazać pokarm, zamiast go wylewać. Wiem, że jest wiele niesamowitych kobiet, które potrzebują mleka. To fantastyczne uczucie móc im pomóc" - pisała Williams. Na koniec dodała, że niektóre dzieci będą mogły liczyć na "super mleko", nawiązując oczywiście do pokarmu oddawanego przez samą siebie.

Tym samym Williams wykazała się niezwykle hojnym gestem, który może pomóc dziesiątkom kobiet z problemami po porodzie. Poruszyła też dość ważny temat, który w społeczeństwie posiada najczęściej łatkę "tabu". Mleko będzie przekazywać oczywiście anonimowo.

Serena Williams wciąż pozostaje najlepsza w historii. Imponujące statystyki

Po zakończeniu kariery Amerykanka oddała się macierzyństwu. W sierpniu 2023 roku na świat przyszła jej druga córka, Adira River. To też powód, dla którego Williams mogła pozwolić sobie na wspomniany gest. Z kolei jej pierwsza córka, Olympia urodziła się we wrześniu 2017 roku.

Serena Williams wygrała aż 23 turnieje wielkoszlemowe, co do dziś pozostaje rekordem. Najwięcej zwycięstw odniosła podczas Australian Open i Wimbledonu - w każdym z nich triumfowała siedmiokrotnie. Amerykanka ma też w dorobku cztery złote krążki igrzysk olimpijskich, w tym jeden w grze singlowej (Londyn 2012). Trzykrotnie wygrywała z kolei rywalizację deblową w parze z siostrą Venus (Sydney 2000, Pekin 2008 i Londyn 2012).