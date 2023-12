Legenda tenisa nie ma wątpliwości. Chodzi o rywalizację Świątek z Sabalenką

Iga Świątek zakończy 2023 roku jako liderka rankingu WTA. Polka odzyskała prowadzenie po zwycięstwie w turnieju finałowym w Cancun. Wcześniej - po US Open - straciła je na rzecz Aryny Sabalenki. To właśnie Białorusinka była główną rywalką naszej tenisistki w minionym sezonie.

Barbara Schett nie ma wątpliwości. To ona będzie główną rywalką Świątek

Według legendarnej tenisistki Barbary Schett w 2024 roku rywalizacja w tourze będzie wyglądała podobnie. W rozmowie z Eurosportem poproszona o wskazanie tego, kto będzie najgroźniejszym rywalem Polki, nie miała wątpliwości, kogo wskazać. - Gdybym miała wybrać jedną, byłaby to Aryna Sabalenka - przyznała ekspertka.

Australijka zaznaczyła jednak, że grono tenisistek, które mogą zagrozić Polce, jest większe. - Na kortach twardych musi to być ktoś, kto wywrze na Świątek presję. To jest Jelena Rybakina, to jest Aryna Sabalenka. To musi być Coco Gauff. Dorzuciłabym do tego Jessicę Pegulę, zobaczymy, jak będzie grać, ale ona jest w stanie to zrobić. Być może Karolina Muchova jest kimś, kto może to zrobić, kto może też trochę namieszać - podkreśliła.

Schett zaznaczyła, że presja u Świątek będzie czymś naturalnym. - Będzie czuła presję, ale będzie ją odczuwać wszędzie. To kwestia tego, jak sobie z tym poradzi - przyznała i dodała: - Jeśli wierzy w siebie, trudno będzie ją pokonać.

Początek sezonu 2024 w WTA zaplanowano na 8 stycznia. Wówczas rozpocznie się turniej w Adelaidzie. Tydzień później wystartuje pierwszy turniej wielkoszlemowy - Australian Open. Tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka.