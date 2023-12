Sceny w meczu Barcelony. "Jesteśmy szczęśliwi, że zamiast Lewandowskiego" [WIDEO]

FC Barcelona prowadziła z Club America do przerwy 2:1. W drugiej połowie straciła drugiego gola, a po wejściu Roberta Lewandowskiego padła trzecia bramka dla mistrza Meksyku. Polski napastnik niewiele zrobił przez kilkanaście minut gry. Nie oddał żadnego strzału, zanotował trzy podania, z czego dwa były celne. To były jego jedyne kontakty z piłką.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Lewandowski pominięty przez chłopca

W ostatnim czasie dość często zdarzało się, że dzieci wbiegały na murawę stadionu, by spędzić chwile u boku Lewandowskiego, czy to na meczach FC Barcelony, czy też reprezentacji Polski. Kiedy wydawało się, że taka sytuacja będzie mieć miejsce także przy okazji sparingu w Dallas, sprawy przybrały niespodziewany obrót.

W pewnym momencie na boisko wbiegł chłopiec i biegł w kierunku, gdzie stał Lewandowski. Nagle, kilka metrów przed Polakiem, postanowił skręcić i pobiec w stronę zawodnika Club America, Alvaro Fidalgo, by go przytulić. Hiszpan występuje w meksykańskim zespole od 2021 r. i jest istotną postacią pierwszego składu. Miał ogromny wpływ na wywalczenie mistrzostwa kraju cztery dni temu.

Po chwili porządkowi zabrali chłopca z boiska, ale sytuacja zrobiła ogromne wrażenie na Meksykanach.

"Omijasz zabezpieczenia i co robisz? Idziesz i tulisz "Maguito" (przydomek Fidalgo wśród meksykańskich kibiców - przyp. red.) zamiast Lewandowskiego. To jest miłość do Club America i Fidalgo" - zwrócił uwagę jeden z internautów, publikując wideo z sytuacji w mediach społecznościowych.

Inne komentarze wskazują, że kibice pozytywnie oceniają zachowanie chłopca, że wybrał właśnie Fidalgo, a nie Lewandowskiego Dla Meksykanów ma to symboliczne znaczenie, że młodzi wybierają bohaterów z klubów z regionu. "Wszyscy przytulilibyśmy się do niego", "Jesteśmy szczęśliwi, że zamiast Lewandowskiego, który jest elitarną gwiazdą, uściskał Fidalgo", "Prawdziwy koneser piłki nożnej wyskoczył i pobiegł do 'Maguito'" - piszą meksykańscy fani m.in. na portalu X (dawny Twitter).

Teraz FC Barcelonę czeka przerwa świąteczno-noworoczna. Następny mecz zagra dopiero 4 stycznia. Zmierzy się w lidze na wyjeździe z Las Palmas.