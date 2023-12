Fatalne wieści od Thurnbichlera. Alarm w polskiej kadrze tuż przed zawodami

Reprezentacja Polski fatalnie radzi sobie w tym sezonie Pucharu Świata. Próżno szukać jej w czołówce zestawienia. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem jest Piotr Żyła - 22. lokata i zaledwie 65 punktów na koncie. Nie ulega wątpliwości, że kadra znajduje się w głębokim kryzysie, a przed nią jedna z najważniejszych imprez tego sezonu - Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej jednak, bo w piątek 22 grudnia Biało-Czerwoni powalczą w mistrzostwach Polski. Te mają pomóc im podszlifować formę. Niestety dwóch zawodników z kadry A nie weźmie w nich udziału.

Thurnbichler przekazał fatalne wieści. Dawid Kubacki i Paweł Wąsek poza składem na mistrzostwa Polski

Tę zaskakującą informację przekazał Thomas Thurnbichler. Szkoleniowiec wyjawił w nagraniu opublikowanym na koncie Polskiego Związku Narciarskiego na X, że dwóch zawodników nie jest zdolnych do rywalizacji. Powodem jest choroba.

Ta najpierw dotknęła Pawła Wąska, dlatego nie zobaczymy go na skoczni. - Muszę ogłosić pewne wydarzenie w zespole. Mamy w drużynie dwie osoby, które zachorowały. W czwartek zaliczyliśmy dobry trening, natomiast w nocy Paweł Wąsek się rozchorował. Ma naprawdę wysoką temperaturę, 39 stopni. Na szczęście był sam w pokoju hotelowym. Jest w drodze do domu, a także do lekarza. Tam przejdzie dalsze badania - podkreślił.

Przyznał, że będzie on testowany pod kątem koronawirusa oraz innych infekcji. Taki test przeprowadzono już w przypadku drugiego zawodnika, który nie pojawi się w piątek na skoczni. Mowa o Dawidzie Kubackim. 33-latek również się rozchorował.

- Drugi przypadek to Dawid Kubacki. Także ma podwyższoną temperaturę - 38,5 stopnia. Minioną noc spędził w domu, więc także był odizolowany od drużyny. Zrobił już test pod kątem Covid-19 i nie jest to ta choroba. (...) Lekarz stwierdził, że jest to grypa - zdradził szkoleniowiec.

Początek rywalizacji zaplanowano na 17:00. Nie wiadomo jednak, czy uda się ją przeprowadzić zgodnie z planem. Prognoza pogody nie napawa bowiem optymizmem.