Kubacki płakał, żona Kubackiego płakała i my też płakaliśmy. Rywal pokazał, co znaczy klasa

15 podiów w 27 konkursach? W historii Pucharu Świata w skokach nie było kogoś, kto osiągnąłby tyle w tak niewielu startach i nie skończyłby cyklu na podium. Dawid Kubacki świetną zimę 2022/2023 skończył na dopiero - jak na te wyniki - czwartym miejscu. Bo jej nie dokończył.

W sezonie 1998/99 porównywalny bilans - 15 podiów w 29 startach - miał Kazuyoshi Funaki. I on też był w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata czwarty. Ale on walczył do końca. A Kubacki z walki zrezygnował, na cztery konkursy przed końcem zimy po prostu rzucił skoki, żeby pędzić do Polski, do domu do dzieci i do szpitala do żony, która walczyła o życie.

Narodziny dziecka, medal MŚ, kontuzja i w końcu ten dramat. "Jej serce zatrzymało się cztery razy"

Jeszcze trzy dni wcześniej Dawid wygrał konkurs w Lillehammer. To był jego szósty triumf w sezonie (siódmy, jeśli liczyć też zawody duetów, które wygrał razem z Piotrem Żyłą w Lake Placid). W Lillehammer Kubacki wyprzedził Laniska. Później Słoweniec stanął na trzecim stopniu podium właśnie tego konkursu w Vikersundzie, przed którym Kubacki dostał alarmującą wiadomość od najbliższych. A następnie Lanisek stawał na "pudle" jeszcze w Planicy, zajmując tam dwa razy drugie miejsce.

W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata Lanisek wyprzedził Kubackiego o skromne 87 punktów. Na to końcowe podium wszedł z wielkim Dawidem z tektury, a później tłumaczył, że to Dawid bez wątpienia uczestniczyłby w dekoracji dla TOP 3 sezonu, gdyby nie pokomplikowało mu się w życiu poza skocznią - czyli w tym, co jest najważniejsze.

Lanisek płakał, życzył wszystkiego dobrego Dawidowi, jego żonie Marcie i ich dzieciom. Pamiętał, że kilka tygodni wcześniej na świat przyszła druga córka Kubackiego. To było w trakcie Turnieju Czterech Skoczni, który Dawid skończył na podium. Na podium - na najwyższym stopniu - Kubacki tamtą zimę zaczął. Wygrał oba konkursy w Wiśle i pierwszy raz w życiu był liderem Pucharu Świata. Na podium był na mistrzostwach świata - w Planicy zdobył brąz, mimo że chwilę przed głównymi zawodami sezonu dopadła go taka kontuzja, która omal nie wykluczyła go z zawodów. A później jeszcze poprawił jakiś wirus i po medal trzeba było skakać z gorączką.

Poprzednia zima była dla Kubackiego niesamowicie intensywna sportowo i życiowo. Przyniosła mu chyba wszystkie możliwe emocje. W Zakopanem dowcipkował z nami, że jeszcze nie uruchomił laktacji, gdy pytaliśmy, jakim ojcem jest wtedy, kiedy w przelocie bywa w domu, czy w takie dni angażuje się we wszystko, chcąc nadrobić stracony czas. A później, w marcu, wszyscy czekaliśmy z nadzieją, że Dawid nie straci tego, co jest najcenniejsze.

Jak poważna była sytuacja? Niedawno Kubacki udzielił wywiadu norweskiej telewizji NRK, w którym mówił tak: - Na początku było najgorzej. Żyliśmy w całkowitej niepewności. Wszystko mogło się zdarzyć. Szanse, że Marta przeżyje były 50 na 50. Była wtedy bardzo chora. Jej serce zatrzymało się cztery razy. To była bardzo ciężka walka dla lekarzy, którzy próbowali ją ratować.

Kubacki przyznał również, że w pewnym momencie zaczął liczyć się z myślą, że będzie musiał porzucić sport. - Dowiedzieliśmy się, że została sparaliżowana z jednej strony i że będzie bardzo trudno ją uratować. A potem nie wiedziałem, czy będę mógł wrócić do treningów. Bo nie mógłbym trenować, gdybym musiał opiekować się nią i naszymi dziećmi w domu. Wtedy byłoby po wszystkim - dodał.

Po trupach do celu to nie w skokach

Dawid tamten wielki gest Laniska pamięta. Płakał wzruszony, kiedy to oglądał. Marta Kubacka też płakała. Co tu dużo mówić - wszyscy płakaliśmy albo chociaż dyskretnie ocieraliśmy łezkę, której co twardszym z nas też nie udało się zatrzymać.

- To był wspaniały moment, oczywiście! Choroba żony Dawida bardzo nas wszystkich poruszyła, a ten piękny obrazek pokazał, że ta grupa sportowców to jest rzeczywiście rodzina - ocenia w rozmowie ze Sport.pl prezydent Aleksander Kwaśniewski, który od lat jest wielkim fanem i znawcą sportu.

Adam Małysz, człowiek ze sportem, ze skokami zwłaszcza, związany jeszcze mocniej, mówi nam tak: - To był moment sportowy, dekoracja, ale o wiele bardziej to było coś, co nam zapadło w pamięć ze względów emocjonalnych, co nam przypomniało, czym jest fair play. Tamten moment pokazywał, jak pięknie zachowuje się sportowiec, który ma szacunek wobec sportowca przeżywającego tragedię. Coś takiego w sporcie rzadko się zdarza. W skokach, jak widać, nadal obowiązuje zasada fair play i jest okazywany szacunek przeciwnikowi. To ważne, bo w wielu sportach wszyscy już tak bardzo idą po trupach do celu, że zapominają o ludzkich odruchach.

