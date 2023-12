Wszystko jasne. Thurnbichler zdradził szczegóły rozmów z Małyszem

Nie takiego początku sezonu oczekiwali polscy skoczkowie. Za nami już trzy weekendy, a Biało-Czerwonych próżno szukać w czołówce. Zazwyczaj tylko dwóm z nich udawało się dostać do drugiej serii konkursu. Tak było m.in. w sobotę w Klingenthal, gdzie Piotr Żyła zajął finalnie 11. lokatę, a Dawid Kubacki był 15. Co więcej, był to najlepszy wynik naszej kadry w tym sezonie. W pozostałych konkursach Polacy plasowali się dopiero w trzeciej dziesiątce. W związku z tym Adam Małysz podjął stanowcze kroki i w tym tygodniu zaprosił na kilka rozmów Thomasa Thurnbichlera.

Thomas Thurnbichler opowiedział o rozmowach z Małyszem. Wspólna wersja

Austriak udzielił wywiadu dla WP SportoweFakty, w którym zdradził szczegóły konwersacji z prezesem PZN. Przyznał, że spotkania przebiegły w spokojnej atmosferze. Małysz nie tylko udzielił mu rad, ale i okazał wsparcie. Niewykluczone, że w przyszłości przyniesie to wymierne korzyści.

- To normalne, że rozmawiam z prezesem. Ważne, by był o wszystkim zawsze poinformowany. Pracowaliśmy w znakomitej atmosferze, wymienialiśmy poglądy. Zawsze dobrze usłyszeć zdanie byłego mistrza i szefa PZN. Dostałem też wsparcie - podkreślił.

Te słowa pokrywają się z wersją samego Małysza. On także zdążył już wypowiedzieć się na temat spotkań z Thurnbichlerem i zapewnił, że nie były to typowe "wezwania na dywanik". - Taka rozmowa była nam potrzebna. Thomas zapewnił, że w treningu nie popełnił żadnego błędu, z czym się zresztą z nim zgodziłem, ale jednak tuż przed początkiem sezonu pojawiły się problemy - mówił Małysz w wywiadzie dla Interii.

Co więcej, nie były to pierwsze tego typu rozmowy Małysza z Thurnbichlerem w tym sezonie. Prezes PZN reagował również na doniesienia o złej atmosferze, która panuje w kadrze. Wypowiedzi Dawida Kubackiego i Kamila Stocha po pierwszym weekendzie w Ruce odbierane były przez media jako wotum nieufności wobec Austriaka, co chciał wyjaśnić sam Małysz.

- Myślę przede wszystkim, że nie jest dobrze, jak zawodnicy tak czują i gdzieś tam coś nie funkcjonuje. (...) Tuż po drugim konkursie rozmawiałem z Thomasem. Na pewno jest trochę przybity. Nie daje tego po sobie poznać, jest pełen optymizmu. Ma nasze zaufanie i wsparcie. Poprzedni rok funkcjonował bardzo fajnie i dziwne byłoby, żeby nagle pojawiła się tak duża zmiana. Nadal twierdzę, że coś poszło nie tak, ale może to być naprawdę mała rzecz i sprawy mogą szybko wrócić na dobre tory - mówił w rozmowie ze Sport.pl.

Thurnbichler wierzy w kadrę

Teraz przed Polakami kolejny weekend Pucharu Świata. Tym razem zmierzą się na skoczni w Engelbergu. Do kadry powróci m.in. Kamil Stoch, który opuścił ostatnie konkursy w Klingenthal. Do Szwajcarii pojadą też Kubacki, Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Pełen optymizmu przed tym weekendem jest sam Thurnbichler. - Nie ustawiam celów wynikowych, ale dla mnie ważne jest to, by widzieć poprawę u wszystkich skoczków. (...) Jeśli uda nam się zachować czystą głowę i skupić się na teraźniejszości, to szybciej wrócimy na dobre tory - podkreślał.