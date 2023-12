Tajner jest pewny. Wtedy Polacy znów będą w czołówce PŚ

"Czegoś takiego nie było od ostatniej zimy z Łukaszem Kruczkiem w roli trenera. Czyli aż od ośmiu lat" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. Polacy są daleko od optymalnej dyspozycji. - Oczy skoczków są pełne rezygnacji, zawodu, że po raz kolejny się nie udało. W tej chwili najwięcej pracy powinni wykonać z psychologiem - ocenił Rafał Kot, były fizjoterapeuta w kadrze i obecny wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. A co na ten temat sądzi Apoloniusz Tajner?

Apoloniusz Tajner rozmawiał z Polską Agencją Prasową przed konkursami w Engelbergu. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego uważa, że sytuacja w kadrze powoli zaczyna wracać do normy. - Z jednej strony to źle, że wyniki są poniżej oczekiwań, ale z drugiej to dobrze. Jest pełna mobilizacja, to zawsze ma dobry wpływ na zespół. Osobiście jestem przekonany, że wszyscy okres przygotowań przepracowali solidnie, zgodnie z założeniami i teraz będą się rozkręcali z konkursu na konkurs. Forma skoczków zazwyczaj faluje, tak jest zawsze - powiedział.

Obecny poseł na Sejm X kadencji przewiduje, że w styczniu 2024 roku skoczkowie mogą już wrócić do formy. - Kto jest mocny na początku sezonu, po kilku startach może zacząć odczuwać zmęczenie. Nikomu tego nie życzę, ale trzeba to brać pod uwagę. Natomiast nasi po problemach powinni już w styczniu, nawet w Turnieju Czterech Skoczni zacząć skakać "swoje", czyli plasować się w czołówce. Moim zdaniem trener Thurnbichler nie popełnił błędów, trzeba dać mu czas, by sobie z tym problemem skutecznie poradził. Niedługo Polacy wrócą do czołówki - dodaje Tajner.

Były prezes PZN-u odniósł się też do decyzji o wycofaniu Kamila Stocha z weekendowych zawodów w Klingenthal. - Wycofanie Kamila, aby odpoczął i w spokoju potrenował na 90-metrowym obiekcie, to był strzał w dziesiątkę. Sam bym tak zrobił. To już powinno być widoczne w nadchodzący weekend w Engelbergu. Jest duża poprawa, Kamil wraca do dobrej dyspozycji - wyjaśnia Tajner. - Dawid Kubacki też już się też powoli wydobywa z lekkiej zapaści i kryzysu - podsumował.

Zmagania Pucharu Świata w Engelbergu są zaplanowane na weekend 15-17 grudnia. W trakcie weekendu odbędą się dwa konkursy indywidualne. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.