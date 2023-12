Nadchodzi trzęsienie ziemi! Thurnbichler popełnił błąd. Ujawniamy

W piątek w Klingenthal dało się uwierzyć, że wszystko się odmienia, idzie w dobrą stronę. Dawid Kubacki był piąty w kwalifikacjach, Andrzej Stękała i Maciej Kot odlatywali w treningach, a Thomas Thurnbichler po całym dniu wreszcie wypowiadał się z uśmiechem i zupełnie nową energią, a nie tylko próbując zachować pozory spokoju. Polscy skoczkowie oddali pierwsze skoki na miarę pierwszej dziesiątki, więc można było mówić o drgnięciu. A nawet optymistycznie zakładać - jak zawsze gdy w kryzysie pojawia się promyk nadziei - że jeśli ta tendencja utrzyma się przez resztę weekendu, to będziemy szeptać o przełomie.

REKLAMA

Polskie skoki kręcą się w miejscu. Jest punkt, w którym nie widać żadnej "spójnej wizji"

Ale przełomu po weekendzie w Niemczech nie ma. W sobotę Piotr Żyła nie wykorzystał szansy na wejście do najlepszej dziesiątki, choć po pierwszej serii był siódmy, Kubacki wspiął się na poziom czołowej piętnastki, ale reszta zawodników nie skakała na poziomie oczekiwań. W niedzielę Żyła i Kubacki byli jedynymi Polakami z punktami i to w dodatku w trzeciej dziesiątce, czyli tym samym miejscu, gdzie kończyli poprzedni weekend w Lillehammer.

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Polskie skoki od początku sezonu kręcą się w miejscu - na peryferiach dobrych wyników. Chwilami - a raczej tylko chwilkami - bywa dobrze, a potem i tak wracają błędy w technice, które Thurnbichler nazywa "podstawami". Skoczkowie powtarzają, że widzą postęp i że wcale nie są tak daleko od czołówki. Ale to tylko słowa, teoria. Fakty są inne: w zespole nie widać wspólnej drogi do przezwyciężenia problemów.

Widać za to punkt, w którym najbardziej rozjeżdża się wizja sztabu szkoleniowego i zawodników. Od "spójnej wizji", o której po konkursach w Ruce mówił nam asystent Thurnbichlera, Marc Noelke, jest w tym przypadku tak daleko, jak tylko może być. Chodzi o wybór sposobu znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby odzyskać skoczkom formę.

Thurnbichler dał się przekonać Kubackiemu. Skoczek nie żałuje, że go namówił

I to chyba najgłośniejszy temat po Klingenthal. Thurnbichler przed zawodami w Niemczech dokonał dwóch zmian w składzie: na Puchar Kontynentalny do Lillehammer wysłał Aleksandra Zniszczoła, a na spokojne treningi w Eisenerz i odpoczynek w Polsce - Kamila Stocha. W ich miejsce skakali Maciej Kot i Andrzej Stękała. Wcześniej można było się zastanawiać, czy lepszym rozwiązaniem nie było pozostawienie w kraju lub na zagranicznym zgrupowaniu całej kadry. Albo przynajmniej jej trzonu, więc trzech najbardziej doświadczonych i, przynajmniej w zeszłym sezonie, najlepszych zawodników: Kubackiego, Żyły i Stocha.

W przypadku Kubackiego to była realna opcja. Taki pomysł miał Thurnbichler, ale skoczek uparł się na start w zawodach i przekonał trenera, żeby jechać do Klingenthal. - Ostatecznie to była nasza wspólna decyzja, zgodziliśmy się, że to najlepsze rozwiązanie - mówił w niedzielę Thurnbichler. Kubacki wspomniał o sprawie już w piątek. - Trener mnie do tego namawiał, próbował mnie przekonać, ale ja wierzyłem w to, że wiem, co chcę robić i chcę tu po prostu przyjechać. Po tych skokach widać, że to był dobry krok. Nie żałuję - wskazał skoczek.

Po konkursach nie zmienił zdania. - Po to się trenuje całe lato, żeby startować w zawodach, a nie żeby teraz sobie jeździć na zgrupowania i na treningi w trakcie sezonu i odpuszczać starty. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest taki poziom, jaki kibice by chcieli oglądać. Ale też uważam, że przełączając się na treningi z zawodów, niby się coś naprawi, ale później się przyjeżdża na zawody z niewiadomą, jak to się w ogóle sprawdzi - dodał w rozmowie z Eurosportem.

Kubacki nie wyciąga wniosków. Znów będzie "reset do ustawień fabrycznych"?

Na ciekawy aspekt wypowiedzi Kubackiego zwrócił uwagę dziennikarz Viaplay, Piotr Majchrzak. "Nie macie wrażenia, że wypowiedzi Dawida Kubackiego są podobne do tych z 2021 roku? I nawet działanie podobne" - napisał w serwisie X.

Nawiązał do sytuacji z początku sezonu 2021/22, kiedy zawodnikom także nie szło, a Kubacki przekonywał, że lepiej nie odpuszczać zawodów PŚ na rzecz treningów. - Ja bym chciał skakać w zawodach. Ale jakie będą decyzje, to sprawa ode mnie niezależna - w taki sposób Kubacki mówił w Innsbrucku w trakcie 70. Turnieju Czterech Skoczni. Wcześniej wręcz publicznie kłócił się z Adamem Małyszem, twierdząc, że w jego skokach nie było błędów, o których mówił ówczesny dyrektor skoków w PZN, a obecnie jego prezes. Potem przechodził zakażenie koronawirusem i został wycofany ze startów aż do zawodów PŚ w Willingen. Nadeszły igrzyska i forma przygotowana w trakcie przerwy w startach przyniosła mu brązowy medal w Pekinie. A to przy ówczesnej formie Polaków trzeba było uznać za gigantyczny sukces.

Kubacki nie wyciąga wniosków z przeszłości. Sam widział efekty spokojnego treningu nie tylko dwa lata temu, ale i w zeszłym sezonie, przed mistrzostwami świata w Planicy, gdy forma Polaków nie pogarszała się tak drastycznie, ale była chwiejna. Wtedy też pomogła praca w spokoju.

To rzuca się w oczy i to trzeba podkreślać: Polakom w przeszłości pomagał przede wszystkim odpoczynek i praca nad ich skokami od nowa. Coś w stylu resetu do ustawień fabrycznych, którego dokonuje się w przypadku naprawy systemu w różnego rodzaju urządzeniach. - Dlatego ten spokojny trening jest tak potrzebny. Tylko na nim można znaleźć odpowiednią pozycję. Taki problem przecież już pojawił się w kadrze dwa lata temu - mówi w rozmowie z Interią Adam Małysz.

Małysz w tym samym wywiadzie zapowiada, że w składzie Polaków zapowiadają się zmiany na Engelberg. - Trzeba oddać kilkadziesiąt skoków, żeby utrwalić na spokojnie tę pozycję najazdową. Bez nerwówki. Jeśli tych skoków będzie za mało w najbliższych dniach, to Thomas zadecyduje, że pewni zawodnicy zostaną na kolejne treningi i do Pucharu Świata wrócą dopiero na Turniej Czterech Skoczni - przekazał prezes PZN.

Thurnbichler popełnił ogromny błąd. Teraz jest już za późno

Thurnbichler ponownie powinien naciskać na wycofanie z zawodów w Szwajcarii najlepszych zawodników, aby ci odpoczęli i nabrali sił do dalszej pracy. Oby tym razem nie dał się przekonać skoczkom, że lepiej pozostać przy startach w Pucharze Świata. W jego wizji wspiera go Małysz, który zwykle stara się nie opowiadać po żadnej ze stron - tylko skoczków, albo tylko trenera. W tym przypadku jest z Austriakiem. A ten musi zacząć podejmować ważne decyzje. I musi umieć te decyzje wyważyć. Jeśli w zbyt dużym stopniu nie będą się z nimi zgadzali zawodnicy, to z pewnością w pewien sposób mu to okażą. W tym sezonie już kilka razy starszyzna kadry publicznie kwestionowała autorytet trenera po nieudanych konkursach.

Ale i Thurnbichler nie jest bez winy. Trener popełnił błąd już przed Klingenthal. I to ogromny. Trening w Zakopanem, nawet jeśli dla najlepszych zawodników zostanie teraz przedłużony o tydzień, będzie wprowadzony za późno. Czy wypali? Trzeba mieć nadzieję, że przyniesie poprawę. Dwie sesje w Lillehammer przed drugim weekendem tego sezonu, choć miały dać pewne pozytywy, nie miały bezpośredniego efektu podczas konkursów w Norwegii.

Na ratunek przed Turniejem Czterech Skoczni wydaje się już być za późno. Ten pierwszy wielki cel Polaków na tę zimę trudno już uznawać za możliwy termin ich powrotu do formy. Większe szanse można im dać, patrząc na PolSKI Turniej w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem, może mistrzostwa świata w lotach? Na razie to i tak jednak zgadywanie, myślenie życzeniowe. Potrzeba najpierw potwierdzenia, że coś się ruszy, a potem zamiany tego w pozytywny trend, który pozwoli zawodnikom na powrót do lepszych wyników, niż miejsca w trzeciej dziesiątce konkursów PŚ na koniec każdego weekendu.

Trzeci rok sporych zmian w polskich skokach? Dni sztabu w obecnym kształcie są raczej policzone

Wygląda też na to, że w polskich skokach już trzeci sezon z rzędu będziemy świadkami trzęsienia ziemi i sporych zmian. Tak było dwa lata temu, kiedy po zimie odeszli Michal Doleżal i jego asystent Grzegorz Sobczyk, a pojawili się Thurnbichler z Noelke, Mathiasem Hafele i Krzysztofem Miętusem. Wiosną tego roku zmiany dotyczyły zaplecza polskich skoków, gdzie za Macieja Maciusiaka w roli nowego trenera kadry B przyszedł David Jiroutek. Co wydarzy się tym razem?

Na ten moment dni sztabu kadry A w obecnym kształcie są raczej policzone. Nawet jeśli Adam Małysz, czy ktokolwiek w związku nie ma jeszcze konkretnego planu, to trudno sobie wyobrazić, by wiosną sztab kadry pozostał ten sam.

Jeśli w dyspozycji Polaków nie będzie postępu, to być może zmiany pojawią się nawet wcześniej. Jeśli Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się od katastrofalnych skoków w Oberstdorfie, a forma nie wróci na PolSKI Turniej, to presja będzie się tylko zwiększać. Osoby odpowiedzialne za błędy popełnione w trakcie przygotowań do tego sezonu, czy ogółem w trakcie pracy z kadrą, poniosą ich konsekwencje. To nie dotyczy tylko najważniejszych postaci wokół niej, a wszystkich, którzy przyczynili się do kryzysu. I jednocześnie mogą zagrażać przyszłości kadry w kolejnych miesiącach i latach.