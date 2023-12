Granerud nie może się pozbierać. Wyznał, co się dzieje

Halvor Egner Granerud w zeszłym sezonie był w kapitalnej formie. Zdobył Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata, wygrał również Turniej Czterech Skoczni oraz cykl Raw Air. Ale od początku tego sezonu nie może nawiązać do dawnej dyspozycji. Jak na razie tylko raz był w czołowej dziesiątce (w drugim konkursie w Ruce).

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Halvor Egner Granerud komentuje nieudany początek w Pucharze Świata. Znajdzie rozwiązanie?

Norweg nie jest zadowolony z tego, jak wyglądały jego pierwsze skoki konkursowe.

- Właściwie w Ruce wszystko po trochę było nie tak. Zresztą podobnie było w Lillehammer, choć tutaj moja tymczasowa pozycja była dość stabilna i wydawała się całkiem dobra. Sprawiała jednak, że faza lotu nie działała - wyjaśnił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Postęp zauważył dopiero niedawno, ale to wystarcza mu, aby z optymizmem patrzeć na resztę sezonu.

Frustracja Graneruda była tym większa, że ma poczucie dobrze wykonanego zadania. I choć wyniki są znaczniej poniżej jego oczekiwań, to wie, co powinien zrobić.

- Bardzo trudno jest zachować cierpliwość, kiedy czujesz, że wykonujesz dobrą robotę i wydaje ci się, że realizujesz plan na skok, a później lądujesz naprawdę daleko na liście wyników. W tej sytuacji jedyne, co możesz zrobić, to poszukać sprytnych rozwiązań, które w sumie ostatecznie mogą wydać się całkiem głupie, ale działają - stwierdził.

Granerud ma problemy z nowym sprzętem. "Trzeba odpowiednio się dopasować"

Zdaniem dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli nie bez znaczenia są też nowe regulacje dotyczące sprzętu. Dla Norwegów był to problem, ale sytuacja robi się coraz lepsza. - Trzeba odpowiednio dopasować się do sprzętu, co zajmuje więcej czasu. Na początku nie byliśmy sprzętowo w tym miejscu, w którym powinniśmy, więc nad tym pracowaliśmy. To jednocześnie sprawia, że trudno o stabilizację. Czuję jednak, że nasza ekipa od sprzętu wykonała niesamowitą robotę i teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku - powiedział. Granerud boleśnie odczuł zmiany na początku przedsezonowych przygotowań, gdy miał wypadek. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego.

Po trzech weekendach Pucharu Świata Halvor Egner Granerud ma 106 punktów i zajmuje dopiero 16. pozycję w klasyfikacji generalnej. Będzie mógł ją poprawić w Engelbergu, gdzie w najbliższy weekend odbędą się dwa konkursy indywidualne.