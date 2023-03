FIS błyskawicznie reaguje na koszmarny upadek Prevca. "Omówimy to"

Upadek Prevca miał miejsce w drugim z trzech środowych treningów na dużej skoczni w Planicy. Słoweniec wyszedł z progu i od razu jego prawa narta oderwała się od jego nogi i sprawiła, że skoczek stracił równowagę w powietrzu. Prevc z dużą siłą uderzył o zeskok, ucierpiały głównie jego plecy. 30-latek natychmiast został przewieziony do szpitala. Kilka godzin później wydano oficjalny komunikat ws. jego stanu zdrowia. Skoczek jest poobijany i ma lekki wstrząs mózgu.

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Sandro Pertile zareagował na upadek Petera Prevca. "Trwają prace"

Jak donosi dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski, przyczyną upadku było niedopięte wiązanie. Potwierdził to producent nart Prevca, Peter Slatnar, w rozmowie z naszym redakcyjnym kolegą. - Wiązanie nie było do końca zapięte. Sprawdziłem je i technicznie sprzęt był w porządku. Prawdopodobnie zapomniał docisnąć zaczepów i końców wiązań do butów. Czasem może w nich też być nieco śniegu lub nawet lodu, który na to nie pozwoli. Dlatego, gdy znalazł się w powietrzu, narta po prostu kompletnie się odpięła - wyjaśnił.

Czekał, czekał i się doczekał. Piotr Żyła wreszcie odebrał złoty medal w Planicy

Po upadku słoweńskiego skoczka głos zabrał także dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, który zapowiedział kolejne zmiany w dbaniu o bezpieczeństwo na skoczniach. - Czekam na materiał wideo, a potem omówimy to wewnętrznie z naszymi ekspertami. Rozważamy to od kilku miesięcy i to pomoże nam włączyć to jako obowiązkowy wymóg. Pracujemy nad bezpieczeństwem, także po wcześniejszych upadkach. Pasek i opaska bezpieczeństwa to dwa elementy, które należy uznać za obowiązkowe - powiedział w rozmowie z ekspertami telewizji NRK.

Na konieczność zmian zwrócił uwagę także były rekordzista świata w lotach Johan Remen Evensen. - Pasek bezpieczeństwa nic nie waży, a założenie zajmuje dodatkowe 2,5 sekundy. To najtańsze ubezpieczenie, jakie może mieć zawodnik - podkreślił ekspert norweskiej telewizji NRK.

Pasek, o którym mówi, to rodzaj opaski, którą można założyć na wiązania - wyjaśniają norwescy dziennikarze. W sytuacji, gdy się poluzują lub coś się z nimi wydarzy i zaistnieje ryzyko odpięcia narty, pasek ten zapewni, że będzie ona nadal przymocowana. Narty ulegną lekkiemu przesunięciu, ale skoczek nadal będzie mógł wylądować.

"No cóż". Bolesny wpis polskiego skoczka po decyzji trenera na MŚ w Planicy

Przed najlepszymi skoczkami na świecie bardzo intensywne trzy dni walki o medale. W czwartek o 17:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu zaplanowanego na piątek na tę samą godzinę. Z kolei w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy.