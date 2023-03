Koszmarny upadek Petera Prevca. Chwile grozy w Planicy. Natychmiast zabrany do karetki [WIDEO]

W pierwszym środowym treningu zwyciężył Norweg Halvor Egner Granerud. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął piąte miejsce. Dawid Kubacki był siódmy, Aleksander Zniszczoł 11., Paweł Wąsek 25., a Piotr Żyła 27. Druga sesja rozpoczęła się niecałe dziesięć minut po rozpoczęciu pierwszej i w niej znów zameldowało się pięciu Polaków. Zawodnicy przygotowują się do zawodów na dużej skoczni.

Timi Zajc wygrywa w drugim treningu. Fatalny upadek Petera Prevca

Pierwszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który w pierwszej sesji uzyskał 132 metry. Tym razem nie poprawił tego wyniku i lądował na 128. metrze, ale chwilowo objął prowadzenie. Niedługo po nim na belce pojawił się Paweł Wąsek, który uzyskał 117,5 metra, a więc o 12 metrów mniej niż w pierwszym treningu.

Niedługo po Polakach wystartował Peter Prevc, który zaliczył niestety fatalny upadek. Podczas lotu wiązanie jego narty wypięło się lub pękło. Słoweniec opuszczał skocznię z pomocą służb medycznych, miał zakrwawioną twarz i trzymał się za bark. Trafił prosto do karetki pogotowia. Prawdopodobnie może to być dla niego koniec mistrzostw świata. "Zleciał na lewą stronę z opuszczonymi nartami. Zabrany do karetki. Nie wygląda to dobrze. Wyglądało to podobnie do upadku Tande. Przechylenie jednak bardziej do przodu. Oby ostatecznie był cały, ale wyglądało to bardzo źle" - informuje dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski prosto z Planicy.

- Może mówić i się poruszać. Ale zabrali go do szpitala na dodatkowe badanie i wkrótce dowiemy się więcej - powiedział w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl Tomi Trbovc, rzecznik słoweńskiej kadry.

Po długiej przerwie zobaczyliśmy kolejnych Polaków. Pierwszym z nich był Kamil Stoch, który w pierwszej sesji lądował na 129. metrze. W drugiej próbie uzyskał 126,5 metra w trudnych warunkach, co finalnie dało mu 8. miejsce. Niedługo później na belce usiadł Piotr Żyła, który w pierwszym treningu rozczarował skokiem na 119 metrów. Tym razem skoczył dużo dalej, bo na 126. metr i skończył na 7. lokacie. Ostatni z Polaków Dawid Kubacki skoczył 127,5 metra, dzięki czemu zakończył sesję na 10. miejscu. Wygrał Timi Zajc, dzięki skokowi o długości 134 metrów.

1. Timi Zajc (Słowenia) - 134 m

2. Anze Lanisek (Słowenia) - 133 m

3. Stefan Kraft (Austria) - 128 m

4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 126,5 m

5. Andreas Wellinger (Niemcy) - 129 m

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 128,5 m

7. Piotr Żyła (Polska) - 126 m

8. Kamil Stoch (Polska) - 126,5 m

9. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 130 m

10. Dawid Kubacki (Polska) - 127,5 m

