Żyła nie powinien mieć złota?! Austriacy przeliczyli wyniki MŚ. Nie mogą przeboleć

Sobotni konkurs o mistrzostwo świata na normalnej skoczni w Planicy był niezwykle wyrównany. Dzięki znakomitej próbie w drugiej serii, Piotr Żyła zdołał awansować z trzynastej pozycji na pierwszą, broniąc tytułu mistrza świata. Z wynikami zawodów wciąż nie pogodzili się Austriacy, których największa gwiazda, Stefan Kraft, nie zdołała sięgnąć choćby po brązowy medal.

Zmiany warunków i minimalne różnice

Podczas sobotnich zawodów na skoczni HS 102 bardzo dużo zależało od warunków pogodowych. Wynik poszczególnych zawodników często zależał od kierunku wiatru, który bardzo często się zmieniał. Mimo to, różnice po pierwszej serii były minimalne i dzięki temu, kilkadziesiąt minut później, oglądaliśmy znakomitą walkę o medale.

To jednak do dziś nie podoba się Austriakom, którzy postanowili zweryfikować wyniki. Dziennikarze "Kronen Zeitung", przez lata sponsorującego najlepszych zawodników z alpejskiego kraju, zdecydowali się jeszcze raz przeliczyć noty wszystkich zawodników. Ostatecznie wyszło im, że mistrzem zostać powinien Stefan Kraft.

Na starych zasadach wszystko wyglądało inaczej

Niezwykle interesujący jest sposób, w jakim austriaccy dziennikarze postanowili udowodnić swoje racje. Aby pokazać wyższość Krafta nad rywalami, w przeliczeniu not nie wzięto pod uwagę punktów za wiatr i belkę startową, cofając się do przepisów obowiązujących do 2010 roku.

Według samych odległości i not za styl, najlepszym zawodnikiem zawodów był Kraft, który sobotnie zawody zakończył na czwartej pozycji. Jednocześnie Piotr Żyła, który w pierwszej serii nie miał szczęścia do warunków, bez jakichkolwiek przeliczników zdobyłby srebrny medal.

Dla najlepszego austriackiego skoczka w ostatnich latach, kolejna szansa na zdobycie mistrzowskiego medalu pojawi się już w piątek. O godzinie 17:30 rozpocznie się wówczas konkurs na dużej skoczni w Planicy.