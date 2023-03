Lewandowski spełnił marzenie chorego Samuela. Emocjonalny filmik wyciska łzy [WIDEO]

2-letni Samuel Jurczyk-Szostak przebywa obecnie w Barcelonie, gdzie przeszedł szczegółowe badania, które potwierdziły najgorsze. Dziecko cierpi na neuroblastome, rzadką odmianę złośliwego nowotworu atakującego najczęściej okolice jamy brzusznej. Konieczne jest bardzo drogie leczenie, by nie dopuścić do przerzutów choroby do układu nerwowego, co oznaczałoby dla niego brak ratunku.

Robert Lewandowski nagrał emocjonalne wideo dla chorego chłopca

Chłopiec jest stale podłączony do urządzenia aplikującego mu morfinę ze względu na bardzo silny ból. Po trzech chemioterapiach w Polsce jego stan wciąż się pogarszał, ale czwarta próba leczenia, tym razem w hiszpańskim szpitalu przyniosła lekką poprawę. "Ciężko się nie rozpaść na milion kawałków... Musimy być silni dla niego, staramy się myśleć pozytywnie o przyszłości. Mamy nadzieję, że nam pomożecie..." - napisali rodzice chłopca na portalu SiePomaga.pl, gdzie postanowili prosić darczyńców o wsparcie finansowe.

Niedawno o sytuacji ciężkochorego Samuela dowiedział się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski postanowił nie być obojętnym wobec cierpiącego chłopca i nagrał emocjonalny filmik, w którym życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia.

- Cześć Samuel, tutaj Robert. Wiem, że nie jest ci łatwo, ale ja mocno w ciebie wierzę. Chciałbym ci powiedzieć, że trzymam za ciebie mocno kciuki. Wiem, że dasz radę. Pamiętaj - zawsze walcz, nigdy się nie poddawaj. Wiem, że będzie dobrze. Dlatego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, trzymaj się i do zobaczenia - powiedział napastnik FC Barcelony, wideo udostępnionym na Facebooku przez portal "Marshall - Pies do zadań specjalnych".

Filmik nagrany przez światową gwiazdę szybko dotarł do chorego Samuela. Chłopiec oglądał go z uśmiechem na ustach, a na końcu miał do Roberta Lewandowskiego niespodziewaną prośbę. - Panie Robercie, przyniesiesz mi piłkę taką dużą? - zapytał 2-latek, który walczy o życie. Jego poruszającą reakcję można zobaczyć TUTAJ.

Robert Lewandowski wraz z żoną Anną od lat działają w różnych organizacjach charytatywnych. Kapitan reprezentacji Polski od kilku lat wspiera takie inicjatywy jak "Szlachetna Paczka", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", a od 2014 roku jest Ambasadorem Wolnej Woli UNICEF. - To moje osobiste zobowiązanie, aby aktywnie pomagać potrzebującym dzieciom i na każdym kroku przypominać wszystkim, że każde dziecko ma prawo do zdrowego, bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa - czytamy na oficjalnej stronie organizacji.