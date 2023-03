Są najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Prevca po koszmarnym upadku w Planicy

Peter Prevc groźnym upadkiem zakończył drugą sesję treningową na dużej skoczni w Planicy. Słoweniec w powietrzu zmagał się z wielkimi problemami i niekontrolowanie uderzył w zeskok. "Zleciał na lewą stronę z opuszczonymi nartami. Zabrany do karetki. Nie wygląda to dobrze" - informuje z Planicy dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski. Sesję treningową wygrał Timi Zajc, a najlepszy z Polaków był Piotr Żyła.

Peter Prevc po pierwszych badaniach. "Pozostanie na obserwacji"

Słoweński skoczek jest już po pierwszych badaniach. Najnowsze informacje ws. jego stanu zdrowia przekazał słoweński dziennikarz Tilen Jamnik. "Peter Prevc został przewieziony do UKC w Lublanie, gdzie lekarze przeprowadzili dodatkowe badania. Kiedy upadł, na szczęście po prostu mocno się poobijał, a to spowodowało ból i lekkie wstrząśnienie mózgu. Pozostanie na obserwacji. Więcej informacji w czwartek" - napisał na Twitterze.

To oznacza, że skończyło się na wielkim strachu. Upadek Słoweńca przypominał m.in. groźne upadki Thomasa Morgensterna w Kuusamo oraz Daniela Andre Tande na mamucie w Planicy. W obu przypadkach obrażenia były znacznie poważniejsze. W przypadku Prevca wszystko jest ok i niebawem pewnie wróci do pełni sił.

Przyczyną upadku słoweńskiego skoczka był najprawdopodobniej problem z wiązaniami. Podczas lotu wiązanie jego narty wypięło się lub pękło. Słoweniec upadł z dużej wysokości i po kilku minutach opuszczał skocznię z pomocą służb medycznych, miał zakrwawioną twarz i trzymał się za bark.

Teraz przed najlepszymi skoczkami na świecie bardzo intensywne trzy dni walki o medale. W czwartek o 17:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu zaplanowanego na piątek na tę samą godzinę. Z kolei w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy.