"No cóż". Bolesny wpis polskiego skoczka po decyzji trenera na MŚ w Planicy

Paweł W±sek nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na czwartkowe kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni w Planicy. "No cóż, dla mnie to już koniec Mistrzostw ¦wiata" - napisał na Instagramie. To oznacza, że 23-latek nie wyst±pi także w konkursie drużynowym.

