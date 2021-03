Stefan Hula wysłał bardzo mocną wiadomość do hejterów

- Pojawiają się myśli o końcu kariery, szczególnie gdy moja forma jest słabsza. Są wtedy takie myśli, że może to już najwyższy czas, ale gdzieś tam w środku czuję, że mogę coś z siebie jeszcze dać - mówił Stefan Hula tydzień temu w programie "W Punkt K". Ale potem przyszedł kolejny tydzień i zawody Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, gdzie Hula w ten weekend skakał dobrze. Pierwszy niedzielny konkurs skończył na szóstym miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła ma już naśladowcę. "Kurczak style"

W drugim wypadł już gorzej, bo był 14, a z Polaków lepiej od niego skakali szósty Maciej Kot i dziewiąty Aleksander Zniszczoł, ale mimo wszystko Hula jest zadowolony z formy, którą ostatnio prezentuje. - Występy w Pucharze Kontynentalnym dają mi wiary w to, że warto się jeszcze poświęcić - mówi w rozmowie z Onetem, gdzie wyraźnie sugeruje, że powalczy jeszcze o powrót do kadry A. - Jestem zdrowy, za rok są igrzyska w Pekinie i daje sobie jeszcze tę szansę. Wyniki badań fizycznych też są dobre, a to też jest ważne - dodaje.

Stefan Hula pozdrawia wszystkich hejterów

Hula we wrześniu skończy 35 lat, ale mimo że jest najstarszym czynnym polskim skoczkiem, który w tym sezonie Pucharu Świata zdobył tylko dwa punkty, i to na początku sezonu (29. miejsce w konkursie na skoczni w Wiśle), zapytany o wiek, odpowiada: - Gdybyśmy mieli się skupiać na wieku, to czołowi zawodnicy naszej kadry już nie powinni skakać, bo są po trzydziestce [Piotr Żyła ma 34 lata, Kamil Stoch - 33, Dawid Kubacki - 31].

Bardzo duży awans Radwańskiej w rankingu WTA. Tylko cztery tenisistki zaliczą większy skok

- Czy to jest aż tak ważne w tym sporcie, ile ma się lat? Myślę, że nie. Jeżeli są bowiem chęci i motywacja, a do tego prezentujemy dobry poziom, to dlaczego mamy nie startować? Bo komuś nie podoba się nasz wiek? Wkurza mnie mówienie, że ktoś powinien dać sobie spokój ze skakaniem. Każdy z nas da sobie spokój w odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy będzie chciał. To, że teraz nie jestem w najlepszej formie i trochę się męczę, to jest moja sprawa. To ja trenuję i walczę. Nie mam pieniędzy z tego, że jestem w kadrze. Sam muszę zapracować na to, bym miał z czego żyć. Dlatego wszystkich hejterów, którzy mówią nam, żebyśmy dali sobie spokój, pozdrawiam.