Nagłe przebudzenie Macieja Kota w Zakopanem! Austriacy skaczą w innej lidze

Skoczkowie podczas PK w Zakopanem wzięli udział w prawdziwym maratonie konkursów - przez fatalne warunki w sobotę, w niedzielę musieli rywalizować w dwóch konkursach indywidualnych. W pierwszym najlepszym z Polaków był Stefan Hula, a wygrał Austriak Ulrich Wohlgenannt.

Dublet Ulricha Wohlgenannta! Konkursy w Zakopanem jak pojedynek Austrii z resztą świata

Gdyby zmieścić cały kalendarz Pucharu Świata w ciągu dwóch tygodni, to Wohlgenannt byłby zdecydowanym faworytem do zdobycia Kryształowej Kuli. Dlaczego? Bo drugie zawody przyniosły kolejne zwycięstwo Wohlgennanta po skokach na 141 i 137,5 metra. A już wcześniej pojawiła się sytuacja, gdy w czasie weekendu Pucharu Kontynentalnego w Willingen Austriak wygrał aż cztery konkursy przeprowadzone w dwa dni.

Cały weekend w Zakopanem był pojedynkiem Austrii z resztą świata - aż sześciu zawodników z tego kraju znalazło się w najlepszej piętnastce drugiego konkursu. Drugie miejsce zajął autor najdłuższego skoku całego dnia na Wielkiej Krokwi - Markusa Schiffnera, który uzyskał aż 143,5 metra w pierwszej i 135,5 metra w finałowej serii. Podium uzupełnił Słoweniec Cene Prevc (132 i 137 metrów).

Stefan Hula najlepszy z Polaków w Zakopanem! Absolutna dominacja Austrii

Przełamanie Macieja Kota! Szóste miejsce podczas PK w Zakopanem

Najlepszym z Polaków w drugim konkursie w Zakopanem był Maciej Kot. Polak jakby się przełamał - po 30. miejscu w pierwszych zawodach, w drugich uzyskał 132 i 131,5 metra co dało mu szóste miejsce. W najlepszej dziesiątce znalazł się także dziewiąty Aleksander Zniszczoł (129 metrów w obu skokach).

Punkty zdobyło jeszcze czterech polskich skoczków - czternasty był Stefan Hula (131 i 126 metrów), siedemnasty Paweł Wąsek (126,5 i 128,5 metra), osiemnasty Jakub Wolny (120,5 i 125,5 metra), a 21. Tomasz Pilch (128,5 i 116,5 metra). Zawiódł Klemens Murańka, który po skoku na 120 metrów był dopiero 36., a słabe skoki oddali także 44. Jan Habdas (120,5 metra), 51. Mateusz Gruszka (115 metrów), 54. Arkadiusz Jojko (119 metrów), 57. Kacper Juroszek (107 metrów), a 63. Jarosław Krzak (90 metrów).

Konkursy na Wielkiej Krokwi wskazały dwóch skoczków do składu na Planicę?

Puchar Kontynentalny w Zakopanem miał wskazać dwóch polskich zawodników, którzy dołączą do Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, a także Andrzeja Stękały i pojadą na zawody kończące sezon Pucharu Świata do Planicy. Teoretycznie najbliżej wyjazdu do Słowenii powinni być Klemens Murańka, który świetnie spisywał się na treningach oraz Stefan Hula, ale polski sztab nie poinformował jeszcze o tym, kto dołączy do składu na zawody PŚ w lotach. Te zaplanowano na dni 24-28 marca - na Letalnicy odbędą się trzy konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Relacje na żywo na Sport.pl.