Kapitalne zwycięstwo Stefana Huli! Czekał na to osiem lat. Świetny występ Polaków [WIDEO]

Stefan Hula wreszcie ma swoją chwilę sukcesu w tym sezonie. Polski skoczek świetnie spisał się w pierwszym konkursie PK w Brotterode. Polak wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego od 2013 roku, co oznacza, że na taki wynik czekał ponad osiem lat! Wtedy wygrał konkurs w Planicy. Dla Huli to dopiero drugie zwycięstwo w "drugiej lidze" skoków, a także ósme podium. Trzeba przyznać, że nietypowy obiekt w Brotterode (HS-117) leży Huli, bo przed rokiem zajął na nim trzecie miejsce, i było to jego jedyne podium w poprzednim Pucharze Kontynentalnym.

Hula zdominował konkurs PK

Hula świetnie skakał już na treningu, który wygrał. Dobrą dyspozycję potwierdził w pierwszej serii, w której w bardzo trudnych warunkach poleciał 113,5 metra i prowadził. W drugiej serii skoczył jeszcze dalej, bo 115,5 metra, za co został aż cztery noty po 19 punktów. Po skoku widzieliśmy także charakterystyczny gest, dwóch uniesionych kciuków, do którego Hula przyzwyczaił nas za swoich najlepszych czasów w kadrze Stefana Horngachera! Drugi był Markus Schiffner, a trzeci Junshiro Kobayashi.

Cała polska kadra zaliczyła bardzo dobry występ. Piąty był Tomasz Pilch, szósty Aleksander Zniszczoł a siódmy Maciej Kot. Oznacza to, że wszyscy Polacy, którzy pojechali do Niemiec uplasowali się w czołówce, ale tylko Kot nie dostanie bonusu finansowego, wszak w PK nagrody finansowe przyznaje się tylko za miejsca 1-6.

Drugi konkurs PK Brotterode w niedzielę o godzinie 10.