Skomplikowała się sytuacja Graneruda! Może nie zdążyć na konkursy w Planicy!

To są bardzo trudne tygodnie dla zwycięzcy tegorocznego Pucharu Świata. Norweg był głównym faworytem do złotych medali na skoczniach w Oberstdorfie podczas mistrzostw świata. Na normalnej skoczni uplasował się tuż za podium, w mikście zdobył tylko srebro. W zawodach na dużej skoczni w ogóle nie wystąpił, bo dopadł go koronawirus.

Halvor Egner Granerud zmagał się objawami takimi jak gorączka czy zmęczenie. Przebywał na kwarantannie, która w Niemczech trwa 10 dni. Niestety, będzie musiał spędzić w izolacji jeszcze kilka dni. – Wszystko przez to, że zakaziłem się brytyjską mutacją wirusa. Gdyby nie to, to byłbym już wolny. Niemcy podchodzą do tego z wielką ostrożnością – mówi Granerud w rozmowie z "nettavisen.no".

W dalszej części rozmowy Granerud ponownie podkreślił, że nie wie, gdzie mógł się zakazić. – Nikt nic z tego nie rozumie. Musiałem mieć cholernego pecha. Pewnie stało się to podczas podróży z Rumunii. Histerycznie myłem ręce, ale jak widać, to nie wystarczyło. To ostrzeżenie dla ludzi, że należy być ostrożnym i nie lekceważyć tego. Tymczasem szczepienia postępują szybko i pozbędą się drania – mówi Granerud. Na pytanie jak się czuł w trakcie choroby, Norweg nie ukrywa, że było z nim źle. Czuł się "znokautowany", miał także problemy ze zmysłem smaku. Teraz czuje się coraz lepiej, ale to nie koniec jego problemów.

Po powrocie do kraju będzie musiał przejść kolejną, minimum 7-dniową kwarantannę. To wszystko oznacza, że pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w ostatnich konkursach Pucharu Świata w Planicy. Te mają odbyć się 25-28 marca. Granerud zapowiadał, że wystartuje w nich tylko wtedy, jeżeli będzie miał okazję należycie się przygotować. Na razie jednak stracił wiele dni. Na dodatek, Granerud nie musi tam już o nic walczyć. Norweg ma już zapewniony triumf w tym sezonie Pucharu Świata.