Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago. Pokonali kolejno: Bułgarię, Brazylię, Francję i USA, tracąc w tych meczach tylko jednego seta. Dzięki temu na koniec zajęli drugie miejsce w tabeli. A to sprawiło, że w turnieju finałowym naszym pierwszym rywalem będzie Ukraina.

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Polacy uniknęli mistrzów świata, a tu takie słowa Grbicia. "Nie ma znaczenia"

Gdyby jednak Polacy przegrali ostatni mecz ze Stanami Zjednoczonymi, to w ćwierćfinale trafiliby na Włochów. Ostatecznie jednak uniknęli starcia z aktualnymi mistrzami świata. Trener Nikola Grbić nie chciał jednak podchodzić to tego w takich kategoriach. - Przed meczem powiedziałem jasno zawodnikom, że to, z kim zagramy w ćwierćfinale, nie ma znaczenia. Wiem, że oni wiedzieli, na którym miejscu w tabeli byliśmy, ale myślenie o takich sprawach i kalkulowanie nie ma sensu. Jeśli chcemy być finalnie pierwsi - a chcemy - to musimy grać do końca, z każdym. I nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, półfinał czy finał. Zostawiamy rywalom kalkulowanie, czy chcą z nami grać, czy nie - mówił.

Mimo że Ukraina wydaje się rywalem zdecydowanie słabszym, Grbić przestrzegał, by jej nie lekceważyć. Nasi sąsiedzi wygrali w sumie siedem z 12 spotkań i uplasowali się na siódmej pozycji w tabeli. Kłopoty nasz zespół miał z nimi zresztą już w pierwszym bezpośrednim spotkaniu. Podczas zmagań w chińskim Linyi Polacy przegrywali już 0:2 w setach, by w końcu wygrać po tie-breaku. Co zatem nasz trener sądzi o ukraińskiej ekipie?

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Swoimi uwagami podzielił się w wywiadzie dla Polsatu Sport. - Musimy pamiętać o tym, że oni wygrali trzy razy z rzędu w tym drugim turnieju. Oczywiście ten zespół wygląda inaczej, kiedy gra Płotnycki (Oleh, siatkarz Perugii - red.). To dla nich historyczny sukces i jestem pewien, że będą grali najlepiej, jak potrafią. My też musimy grać naszą najlepszą siatkówkę, starać się grać po prostu na naszym poziomie i jedziemy dalej - podsumował.

Ukraina do turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy zakwalifikowała się dopiero po raz pierwszy w historii. Ćwierćfinał przeciwko niej Polacy rozegrają już w przyszły czwartek 30 lipca w chińskim Ningbo. Początek o godz. 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.