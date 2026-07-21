Zidane wraca do pracy! Romano potwierdza. "Podpisał kontrakt"

Reprezentacja Francji meczem o trzecie miejsce na mundialu pożegnała na stanowisku trenera Didiera Deschampsa, który trwał niezmiennie na tym stanowisku przez 14 lat. Choć "Trójkolorowi" przegrali rywalizację o brąz z Anglikami 4:6, kończąc turniej bez medalu, to jednak dotychczasowy dorobek w zupełności broni byłego już opiekuna kadry.
Pożegnanie francuskiego szkoleniowca ze stanowiskiem zostało ogłoszone jeszcze przed startem mundialu. Już od kilku miesięcy głośno spekulowano, iż na jego miejsce zakontraktowany zostanie Zinedine Zidane. 54-latek od czerwca 2021 roku pozostaje bez posady trenera, po tym, jak opuścił Real Madryt. Legenda francuskiej i światowej piłki niejednokrotnie podkreślała, iż praca jako selekcjoner narodowej kadry byłaby dla niego spełnieniem marzeń.
Jak poinformował na platformie "X.com" Fabrizio Romano słynny "Zizou" miał podpisać długoterminowy kontrakt z Francuską Federacją Piłki Nożnej (FFF). Ustne porozumienie miało zostać zawarte w listopadzie ubiegłego roku. Od tej pory Francuz miał być kuszony przez kluby z Europy, lecz pozostał wierny słowu danemu rodzimej federacji.
Reprezentacja Francji swoje kolejne, a najpewniej pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera rozegra 25 września w rozgrywkach Ligi Narodów. "Les Bleus" rozpoczną zmagania od wyjazdowego starcia z Turcją.
Zinedine Zidane jako trener Realu Madryt trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Francuz dwukrotnie zasiadał za sterami "Królewskich". Jego pierwsza przygoda z "Los Blancos" trwała od 4 stycznia 2016 do 30 czerwca 2018 roku. W tym czasie jego podopieczni w 149 oficjalnych spotkaniach zanotowali bilans: 105 zwycięstw, 28 remisów oraz 16 porażek. Po raz drugi Zidane zasiadł na ławce trenerskiej klubu z Madrytu 11 marca 2019 roku. Jego kadencja potrwała do końca czerwca 2021 roku. W tym okresie poprowadził klub do 69 zwycięstw, 25 remisów oraz 20 porażek w 114 meczach.