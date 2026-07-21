Zidane wraca do pracy! Romano potwierdza. "Podpisał kontrakt"

Reprezentacja Francji meczem o trzecie miejsce na mundialu pożegnała na stanowisku trenera Didiera Deschampsa, który trwał niezmiennie na tym stanowisku przez 14 lat. Choć "Trójkolorowi" przegrali rywalizację o brąz z Anglikami 4:6, kończąc turniej bez medalu, to jednak dotychczasowy dorobek w zupełności broni byłego już opiekuna kadry.

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Zidane z długoterminowym kontraktem

Pożegnanie francuskiego szkoleniowca ze stanowiskiem zostało ogłoszone jeszcze przed startem mundialu. Już od kilku miesięcy głośno spekulowano, iż na jego miejsce zakontraktowany zostanie Zinedine Zidane. 54-latek od czerwca 2021 roku pozostaje bez posady trenera, po tym, jak opuścił Real Madryt. Legenda francuskiej i światowej piłki niejednokrotnie podkreślała, iż praca jako selekcjoner narodowej kadry byłaby dla niego spełnieniem marzeń.

Jak poinformował na platformie "X.com" Fabrizio Romano słynny "Zizou" miał podpisać długoterminowy kontrakt z Francuską Federacją Piłki Nożnej (FFF). Ustne porozumienie miało zostać zawarte w listopadzie ubiegłego roku. Od tej pory Francuz miał być kuszony przez kluby z Europy, lecz pozostał wierny słowu danemu rodzimej federacji.

Debiut przeciwko Turcji

Reprezentacja Francji swoje kolejne, a najpewniej pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera rozegra 25 września w rozgrywkach Ligi Narodów. "Les Bleus" rozpoczną zmagania od wyjazdowego starcia z Turcją.

Zinedine Zidane jako trener Realu Madryt trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Francuz dwukrotnie zasiadał za sterami "Królewskich". Jego pierwsza przygoda z "Los Blancos" trwała od 4 stycznia 2016 do 30 czerwca 2018 roku. W tym czasie jego podopieczni w 149 oficjalnych spotkaniach zanotowali bilans: 105 zwycięstw, 28 remisów oraz 16 porażek. Po raz drugi Zidane zasiadł na ławce trenerskiej klubu z Madrytu 11 marca 2019 roku. Jego kadencja potrwała do końca czerwca 2021 roku. W tym okresie poprowadził klub do 69 zwycięstw, 25 remisów oraz 20 porażek w 114 meczach.