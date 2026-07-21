Linette została zapytana o koniec kariery. Taki ma plan

Magda Linette dość szybko pożegnała się z ostatnimi turniejami. Zarówno z Wimbledonu, jak i zawodów w Atenach odpadała już w pierwszej rundzie. Miała więc czas, by wrócić na jakiś czas do Polski. Przy okazji w poniedziałek gościła w programie "Dzień dobry TVN".
Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zamrożenia komórek jajowych. Tenisistka niedawno publicznie przyznała się, że zdecydowała się na taki krok jesienią zeszłego roku. Wszystko po to, by w przyszłości, już po zakończeniu kariery, móc spełnić marzenie o macierzyństwie. - Nie wyobrażam sobie, by grać i jednocześnie być mamą. Po prostu nie wydaje mi się, że jestem wystarczająco dobra, by pogodzić te dwie rzeczy (...) A nie sądziłam, że będę grała tak długo - tłumaczyła.
34-latka opowiedziała nieco o samym procesie i z jakimi reakcjami się spotkała. Pod koniec padło też pytanie, co chciałaby jeszcze osiągnąć pod względem sportowym. - Dużo tak naprawdę. Cały czas mam wrażenie, że gram na najwyższym poziomie. Jestem w stanie rywalizować z dziewczynami z czołówki, więc cały czas mam tę nadzieję, że gdzieś tam mi się uda. Oczywiście muszę sobie troszkę zmieniać kalendarz, bo fizycznie jestem mimo wszystko nie aż tak wytrzymała jak kiedyś - mówiła.
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Wyznała również, że decyzja o zamrożeniu jajeczek dała jej pewien psychiczny komfort na korcie. - Mam wrażenie, że zwłaszcza na tych większych turniejach obecnie mam dużo spokojniejszą głowę. Myślę, że trochę dzięki temu, iż czuję, że mam czas, nie muszę się z niczym spieszyć, nie mam tej presji. Mogę się trochę bardziej cieszyć tą karierą, póki ona trwa - dodała Linette.
Na koniec padło więc pytanie, ile wobec tego ta kariera będzie jeszcze trwała. - Oj, od czterech lat mówię, że trzy lata, więc nie wiem. Tak naprawdę każdy rok rozpoczynam z takim nastawieniem, że próbuję cały ten rok zagrać tak na 100 procent. Patrzę też jaki jest mój ranking i tak naprawdę dzięki temu, przez co przeszłam jesienią nie muszę się ograniczać - odpowiedziała.