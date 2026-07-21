Linette została zapytana o koniec kariery. Taki ma plan

Magda Linette dość szybko pożegnała się z ostatnimi turniejami. Zarówno z Wimbledonu, jak i zawodów w Atenach odpadała już w pierwszej rundzie. Miała więc czas, by wrócić na jakiś czas do Polski. Przy okazji w poniedziałek gościła w programie "Dzień dobry TVN".

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Linette wyznała, że chce zostać mamą. "Nie sądziłam, że będę grała tak długo"

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zamrożenia komórek jajowych. Tenisistka niedawno publicznie przyznała się, że zdecydowała się na taki krok jesienią zeszłego roku. Wszystko po to, by w przyszłości, już po zakończeniu kariery, móc spełnić marzenie o macierzyństwie. - Nie wyobrażam sobie, by grać i jednocześnie być mamą. Po prostu nie wydaje mi się, że jestem wystarczająco dobra, by pogodzić te dwie rzeczy (...) A nie sądziłam, że będę grała tak długo - tłumaczyła.

34-latka opowiedziała nieco o samym procesie i z jakimi reakcjami się spotkała. Pod koniec padło też pytanie, co chciałaby jeszcze osiągnąć pod względem sportowym. - Dużo tak naprawdę. Cały czas mam wrażenie, że gram na najwyższym poziomie. Jestem w stanie rywalizować z dziewczynami z czołówki, więc cały czas mam tę nadzieję, że gdzieś tam mi się uda. Oczywiście muszę sobie troszkę zmieniać kalendarz, bo fizycznie jestem mimo wszystko nie aż tak wytrzymała jak kiedyś - mówiła.

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Linette dostała pytanie o koniec kariery. Oto co odpowiedziała

Wyznała również, że decyzja o zamrożeniu jajeczek dała jej pewien psychiczny komfort na korcie. - Mam wrażenie, że zwłaszcza na tych większych turniejach obecnie mam dużo spokojniejszą głowę. Myślę, że trochę dzięki temu, iż czuję, że mam czas, nie muszę się z niczym spieszyć, nie mam tej presji. Mogę się trochę bardziej cieszyć tą karierą, póki ona trwa - dodała Linette.

Na koniec padło więc pytanie, ile wobec tego ta kariera będzie jeszcze trwała. - Oj, od czterech lat mówię, że trzy lata, więc nie wiem. Tak naprawdę każdy rok rozpoczynam z takim nastawieniem, że próbuję cały ten rok zagrać tak na 100 procent. Patrzę też jaki jest mój ranking i tak naprawdę dzięki temu, przez co przeszłam jesienią nie muszę się ograniczać - odpowiedziała.