Wyjeżdżając z ronda w miejscowości Bonneville, Jonas Vingegaard po uślizgu koła uderzył rowerem w krawężnik, przewrócił się i doznał poważnego złamania obojczyka. W kraksie przed decydującym podjazdem 15. etapu Tour de France na Plateau de Solaison (1508 m n.p.m.), 21 kilometrów przed finiszową kreską, uczestniczyło jeszcze kilku innych kolarzy. Ujęcia kamer pokazały, jak Duńczyk trzyma się za bark, a następnie wsiada do karetki. Został odwieziony do szpitala na operację zespolenia kości. W ten sposób skończyły się jego marzenia o trzecim triumfie w najważniejszym wyścigu świata. A rozpoczęły rozważania o dżungli, w której trwa bitwa instytucji antydopingowych z oszustami.

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Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło przy dużej prędkości, z jaką pędził peleton. Na jego czele ostro pracowali kolarze Visma-Lease a Bike, zespołu wicelidera wyścigu, chcąc zredukować przewagę ucieczki. Pędząc około 40 km/h, wjechali na nietypowe, bardzo ciasne rondo. Było tam tak wąsko, że wszyscy – w tym jadący przed peletonem motocyklista Tour de France – wyjeżdżali z niego pod prąd.

Nocny nalot w hotelu Vingegaarda

Natychmiast po zakończeniu katastrofalnego dla Vingegaarda etapu w peletonie głośno zastanawiano się, czy na kraksę nie miały wpływu wydarzenia z nocy poprzedzającej start.

O godzinie 2:00 w sobotę do hotelu w Besançon, gdzie zatrzymał się zespół Visma-Lease a Bike, wkroczyli agenci antydopingowi. Obudzili zawodników wyznaczonych do testów, w tym Vingegaarda.

W tym miejscu trzeba dodać kilka szczegółów, aby w pełni docenić wagę tych nocnych wydarzeń.

Otóż w sobotę późnym popołudniem peleton zakończył piekielnie trudny etap z Mulhouse do Le Markstein. Góry – Wogezy w Alzacji – są niezbyt wysokie, ale na trasie było ich mnóstwo. Etap wygrał Tadej Pogačar, a Vingegaard był czwarty. Duńczyk stracił kolejne 44 sekundy do lidera wyścigu (przewaga Słoweńca wzrosła do 4 min 30 s). Został wyprzedzony nie tylko przez lidera, ale też przez dwóch innych kolarzy zbliżających się do niego w klasyfikacji generalnej. To oznaczało, że na metę dotarł skrajnie wyczerpany. Musiał dobrze odpocząć, żeby móc dalej walczyć.

Odpoczynek! Jedną z najważniejszych umiejętności kolarza i jego zespołu podczas Tour de France jest zdolność do regeneracji. Powrót do sił po każdym z 21 etapów jest kluczowy, a skala trudności rośnie z każdym dniem, ponieważ obciążenie organizmu się kumuluje. Ta cecha decyduje o sukcesie w trzecim tygodniu Wielkiej Pętli. Najtrudniej jest zazwyczaj w weekendy, kiedy organizatorzy planują najbardziej wyczerpujące, spektakularne etapy. Zaś najważniejsza ze wszystkich jest noc z soboty na niedzielę – zawodnicy mają już wtedy w nogach codzienną, wielogodzinną jazdę, w większości po górach, przez kolejnych pięć dni po poniedziałkowej przerwie.

To, o czym mówi się niewiele, to dodatkowa podróż z mety do hotelu. W tym przypadku było to około 160 km z Le Markstein do Besançon, czyli mniej więcej trzy godziny jazdy wielkim autobusem. Dopiero potem następują wszelkie czynności poetapowe: kolacja, fizjoterapia, a czasem szybka analiza taktyczna i plan na następny dzień (choć często robi się to dopiero rano przed startem).

Teoretycznie agenci antydopingowi doskonale o tym wiedzą. A jednak właśnie w sobotę o 2:00 w nocy wpadli do pokoju i wyrwali Vingegaarda ze snu.

Kontrolerzy, którzy przyjechali do hotelu Duńczyka (a także do Pogačara, tyle że znacznie później), byli pracownikami ITA (International Testing Agency) – Międzynarodowej Agencji Testowej, działającej na zlecenie UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej). ITA to niezależna, międzynarodowa fundacja non-profit z siedzibą w Lozannie, która zarządza programami antydopingowymi na całym świecie. Planuje i przeprowadza testy, zarządza wynikami, paszportami biologicznymi sportowców oraz długoterminowym przechowywaniem próbek. Słowem: profesjonaliści.

Czy to było nieludzkie?

W kolarstwie, które doświadczyło afer Festiny i Lance'a Armstronga, trzeba uważać na to, co mówi się o walce z dopingiem. A mimo to zawodnicy byli zbulwersowani, bo wiedzieli, że bez należytego odpoczynku Tour de France jest ponad siły, jest zabójczy. To znaczy, nie kolarze. Tylko jeden miał odwagę powiedzieć to, co myśli – pomogła mu w tym pozycja, jaką zajmuje w peletonie i światowym sporcie.

– To było nieludzkie, zaburzyło mu sen – powiedział Pogačar, gdy usłyszał, co się stało i dodał ostrożniej: – Pomyślałem, że ta nocna wizyta mogła mieć swój procentowy wpływ na to, dlaczego Jonas upadł. Po prostu nie odpoczął. Mogło to wpłynąć na jego koncentrację, a ten fragment trasy był naprawdę niebezpieczny.

Pogačar również przeszedł tego dnia test antydopingowy, ale do jego drzwi zapukano o 5:00 rano. – I to nie było tak uciążliwe jak w przypadku Jonasa. Miałem już za sobą fazę głębokiego snu – przyznał Słoweniec.

Ci dwaj rywalizują ze sobą od 2021 roku, kiedy Duńczyk zadebiutował w Tour de France. Przez te lata nikt inny nie zdołał ich pokonać na Wielkiej Pętli. Pogačar jest uznawany za jednego z najlepszych kolarzy w historii, stoi już na pomniku obok legendarnego Eddy'ego Merckxa. I ciężko pracuje, żeby stanąć na nim samotnie. W tym roku ukończył siedem wielkich wyścigów – w tym pięć najważniejszych klasyków pierwszej połowy sezonu – a nie wygrał tylko jednego: był drugi w Paryż–Roubaix. To oznacza, że stale znajduje się na celowniku kontrolerów. On i jego najgroźniejsi rywale.

Tylko dlaczego ta walka musi być tak nieludzka, używając słów Pogačara?

Dlaczego przychodzą o godz. 2. w nocy?

Tu wkraczamy na fascynujący, dżunglowy teren nieustannej bitwy instytucji antydopingowych z oszustami. Wygląda na to, że walka ta musi być bezwzględna, aby była skuteczna. Eksperci wiedzą, że w peletonie istnieje proceder tzw. mikro-dawkowania (micro-dosing). Chodzi o to, że gdyby zawodnicy przyjęli pewne zakazane substancje w ściśle określonych, minimalnych ilościach przed snem, rano nie byłoby po nich śladu. Hormon wzrostu (hGH) lub EPO w takich mikrodawkach są nie do wykrycia już po kilku godzinach, dlatego test trzeba przeprowadzić w środku nocy.

Skoro substancje tak szybko znikają, to po co w ogóle je brać? W ciągu tych kilku godzin hormony potrafią uruchomić w organizmie trwałe procesy biologiczne, które poprawiają wydolność i przyspieszają regenerację – dlatego nieuczciwi kolarze podejmują ryzyko. To pierwszy ważny argument za nocnymi nalotami.

Dodatkowo wszyscy zawodnicy wiedzą, że rutynowe kontrole w hotelach odbywają się rano – zwykle po godzinie 6:00. ITA, wparowując do pokoju o 2:00 w nocy, działa z efektem całkowitego zaskoczenia. Chce w ten sposób uniemożliwić nie tylko mikro-dawkowanie, ale i potajemne procedury transfuzji krwi.

Z historii dopingu wiadomo, że oszuści po wieczornym przetoczeniu krwi bogatej w czerwone krwinki (transportery tlenu), rano przed badaniem sztucznie ją rozrzedzają, aby nie wpaść z powodu zbyt wysokiego hematokrytu. Po co jednak rozrzedzać krew, skoro wcześniej się ją zagęściło? Jaki to ma sens?

Korzyści wydolnościowe pozostają, ponieważ liczy się całkowita, zwiększona masa krwinek i hemoglobiny krążącej w ciele, która karmi mięśnie. Natomiast ryzyko wpadki dzięki rozrzedzeniu drastycznie maleje. Dlaczego? Ponieważ standardowe testy mierzą gęstość krwi. Najsprytniejsi dopingowicze oraz współpracujący z nimi lekarze są w stanie precyzyjnie podać dożylnie taką ilość płynu infuzyjnego lub tzw. plasma expanders (środków zwiększających objętość osocza), aby wstrzelić się idealnie w bezpieczne widełki opisane w ich indywidualnym paszporcie biologicznym. Muszą mieć jednak na to czas. Testy o 2:00 w nocy ten czas bezpowrotnie odbierają.

Zaskoczenie plus wprowadzenie stałej niepewności – to główne zasady, którymi kierują się agenci ITA. Tylko, czy jest to jedyny interes, którego warto bronić. Bo w tej sytuacji kolarze znaleźli się między ścierającymi się grupami. Organizatorami, pożądającymi jak najbardziej atrakcyjnego (czytaj najtrudniejszego) wyścigu dla sponsorów; telewizjami, które pragną właściwie tylko górskich etapów, najbardziej widowiskowych; pracodawcami kolarzy, którzy chcą sukcesów; agentami antydopingowymi, którzy nękają kolarzy nocnymi testami, bo ci, którzy ich wynajęli chcą czystego kolarstwa i oczekują wyników.

Tymczasem tegoroczny Tour de France wydaje się być rozstrzygnięty. Oprócz nagłych chorób czy nieszczęśliwych wypadków nic nie wydrze Pogačarowi zwycięstwa. Na pewno nie zrobi tego żaden kolarz w bezpośredniej walce – zapewne bezsilny byłby sam Vingegaard, gdyby nawet był w stanie jechać dalej. Słoweniec był jednak bardzo poruszony wypadkiem swojego wielkiego rywala. – Bardzo liczyłem, że stoczymy porządną walkę na Alpe d'Huez – przyznał.

Po poniedziałkowym dniu przerwy peleton wyruszy bowiem w Alpy. Ostatnie etapy rozegrają się na legendarnych trasach. Aż dwa z nich zakończą się w stacji narciarskiej, o której wspominał Pogačar, przy czym 19. etap poprowadzi kolarzy przez najsłynniejsze serpentyny w historii kolarstwa. Zawodnicy będą mieli wtedy w nogach już ponad 3 tysiące kilometrów.