Reprezentacja Polski w znakomitym stylu zakończyła zmagania w fazie zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia podczas rozgrywanego w Chicago trzeciego turnieju zwyciężyli we wszystkich czterech spotkaniach, pokonując kolejno Bułgarię, Brazylię, Francję oraz gospodarzy - Stany Zjednoczone.

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Biało-Czerwoni wydłużyli tym samym passę wygranych meczów w Lidze Narodów do dziewięciu spotkań, a tak dobra passa zapewniła drugie miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W turnieju finałowym, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo, Polacy będą bronić zdobytych rok temu złotych medali.

Piękne zachowanie Nikoli Grbicia w Chicago

Reprezentanci Polski pokazali klasę nie tylko na parkiecie, ale też po meczach, poświęcając czas licznie zebranym w Chicago kibicom reprezentacji Polski. Jak przekazuje w mediach społecznościowych redakcja "Nowego Dziennika", gazety polonijnej wydawanej w Stanach Zjednoczonych, na wspaniały gest pokusił się selekcjoner Nikola Grbić.

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"Nikola Grbić to nie tylko trener najwyższej klasy, ale również człowiek o złotym sercu. Po ostatnim meczu w Chicago, rozdając autografy, zauważył w tłumie małego chłopca, który marzył o wspólnym zdjęciu. Nie zważając na ochronę, przeskoczył przez bandę oddzielającą boisko od kibiców, usiadł na niej, wziął chłopca na kolana niczym kochający dziadek i zrobił z nim pamiątkowe zdjęcie" - można przeczytać w poście na Facebooku.

Drobny gest Grbicia przyniósł wspomnienia na całe życie

Młody kibic reprezentacji dzięki zachowaniu Nikoli Grbicia otrzymał cudowną pamiątkę występów Biało-Czerwonych w Chicago. "Czasami właśnie takie drobne gesty najpiękniej pokazują, jakim człowiekiem naprawdę jesteśmy" - tak podsumowano spotkanie selekcjonera z chłopcem.

Reprezentanci Polski wiedzą już, co będzie ich czekać podczas finałowego turnieju w Ningbo. Zmagania dla podopiecznych Nikoli Grbicia rozpoczną się 30 lipca. Po drugiej stronie siatki staną Ukraińcy, prowadzeni przez byłego selekcjonera Biało-Czerwonych, Raula Lozano.