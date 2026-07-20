Grbić wybił to Polakom z głowy. "Powiedziałem jasno"

To miała być siatkarska uczta, ale skończyło się na przystawce. Reprezentacja Polski pokonała pewnie Amerykanów 3:0 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Ten wynik nie byłby może aż tak zaskakujący, gdyby spotkanie nie odbywało się w USA, a w składzie gospodarzy nie byłoby kilku wielkich gwiazd brązowych medalistów olimpijskich z Paryża. I gdyby to nie ono przesądzało, kto już w ćwierćfinale trafi na mistrzów świata Włochów.

Spotkanie USA - Polska nie tylko zamykało zawody w Chicago, ale też było zwieńczeniem fazy zasadniczej LN. Już przed jego rozpoczęciem znana była lista uczestników turnieju finałowego, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo. Znaliśmy dwie pary ćwierćfinałowe, a układ dwóch pozostałych zależał od wyniku właśnie tego pojedynku, a poza jego uczestnikami na swój przydział czekali Włosi i Ukraińcy. Różnica jest taka, że ekipa z Italii w ostatnich latach dość regularnie dociera do decydującej fazy rywalizacji w najważniejszych imprezach międzynarodowych, a zespół prowadzony od dwóch lat przez doświadczonego Raula Lozano dopiero wspina się po kolejnych szczeblach, by dołączyć w przyszłości do grona topowych drużyn.

Układ był jasny - zwycięzca ostatniego meczu w Chicago zapewniał sobie ćwierćfinałowy pojedynek z Ukrainą, a przegranego czekać będzie spotkanie z Włochami. I choć ci ostatni muszą sobie nadal radzić bez jednego z liderów - Alessandro Michieletto - to w powszechnej opinii uchodzą wciąż za bardzo wymagającego rywala. Trudniejszego - przynajmniej w teorii - niż zespół Lozano, który 20 lat temu budował podwaliny pod potęgę polskiej siatkówki. Nie było więc jakichkolwiek obaw, że dojdzie do kombinowania. Grbić jednak zapewnia, że nie tylko z tego powodu sam odrzucał taką możliwość.

- Przed meczem powiedziałem jasno zawodnikom, że to, z kim zagramy w ćwierćfinale, nie ma znaczenia. Wiem, że oni wiedzieli, na którym miejscu w tabeli byliśmy, ale myślenie o takich sprawach i kalkulowanie nie ma sensu. Jeśli chcemy być finalnie pierwsi - a chcemy - to musimy grać do końca, z każdym. I nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, półfinał czy finał. Zostawiamy rywalom kalkulowanie, czy chcą z nami grać, czy nie - argumentuje mistrz olimpijski z Sydney i szkoleniowiec liderów światowego rankingu.

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Polacy byli już w podobnej sytuacji, ale nie w identycznej. "Trener wybił nam to z głowy"

Przywołuje on też sytuację sprzed trzech lat, gdy również wynik ostatniego meczu fazy interkontynentalnej Polaków decydował o tym, na kogo trafią w ćwierćfinale LN. Wówczas jednak układ był inny, bo zwycięstwo nad Japończykami oznaczało zmierzenie się na otwarcie turnieju finałowego z Brazylijczykami, a przegrana - utworzenie pary z Argentyńczykami. Przy takim układzie dużo korzystniejsze wydawało się granie z drugą z tych ekip. Biało-Czerwoni jednak pokonali Japończyków 3:0, przez co trafili na Canarinhos. Pokonali ich, a potem wygrali też z Japończykami i Amerykanami, triumfując po raz pierwszy pod wodzą Grbicia w tych rozgrywkach (powtórzyli to osiągnięcie w poprzednim sezonie).

Trzeba też jednak zaznaczyć, że gdyby w 2023 roku Polacy grali w ćwierćfinale z Argentyną, to w półfinale czekałby ich pojedynek ze zwycięzcą pary Francja - USA. A obie te ekipy były wówczas bardzo mocne. Teraz zaś trafienie na Ukrainę oznacza w kolejnej rundzie zmierzenie się z lepszym z pary Słowenia - Turcja, podczas gdy po ćwierćfinale z będącą wiceliderem światowej listy Italią czekać będzie najprawdopodobniej mecz z rewelacyjnie spisującą się jak na razie Japonią (jako pierwsza w historii LN wygrała wszystkie 12 spotkań fazy interkontynentalnej).

Wystarczy jednak przypomnieć sobie słowa Grbicia z pierwszego sezonu pracy z Polakami, by wiedzieć, jak Serb podchodzi do kalkulowania. Wówczas, podczas MŚ 2022, Biało-Czerwoni teoretycznie mogli próbować uniknąć bardzo mocnych w tamtym okresie Amerykanów w ćwierćfinale, przegrywając z nimi wcześniej w fazie grupowej. Szkoleniowiec przywoływał wtedy budzący olbrzymie kontrowersje system MŚ 2010, w których na pewnym etapie korzyść w postaci uniknięcia następnie mocnych rywali przynosiło przegrywanie. Wybitny rozgrywający był tym oburzony, a Polacy w jego pierwszym roku pracy nie kombinowali, by "uciec" przed bardzo mocną ekipą z USA. Pokonali ją wtedy też w ćwierćfinale po pięciosetowym dreszczowcu, a finalnie wywalczyli srebrny medal (w finale ulegli Włochom). A krążek ten miał wówczas dla Grbicia mocny posmak niedosytu.

To, że teraz przed spotkaniem z Amerykanami uczulał swoich graczy przed analizowaniem potencjalnego układu par ćwierćfinałowych, potwierdził też na antenie Polsatu Sport Kamil Semeniuk.

- Każdy z nas spoglądał na tabelę i widział, jaki może być scenariusz, ale już w szatni trener wybił nam z głowy jakiekolwiek podkładanie się czy patrzenie na tę tabelę. Podkreślił, że trzeba po prostu wyjść i wygrać z każdym - relacjonował będący obecnie w świetnej formie przyjmujący.

To dlatego Amerykanie zawiedli w meczu z Polakami. Grbić wskazuje trudne momenty

Wszyscy w polskiej kadrze przyznają, że sami tak udanego występu w Chicago się nie spodziewali. Poza Amerykanami mierzyli się bowiem z wicemistrzami świata Bułgarami, mistrzami olimpijskimi Francuzami i zawsze groźnymi Brazylijczykami. Fakt, wiadomo było, że Trójkolorowi wystąpią w mocno rezerwowym składzie, a w niepełnym składzie tego lata są wciąż Amerykanie. Ale jednak niespodzianką było, że w tych czterech spotkaniach Biało-Czerwoni stracili łącznie zaledwie seta (z Francją).

Grbić wprost zaznacza, że spodziewał się dużo lepszej postawy gospodarzy w niedzielę. I to z kilku powodów. - To była dla nich bardzo dobra okazja, by zapewnić sobie w Ningbo mecz z Ukrainą i teoretycznie łatwiejszą drogę do ewentualnego finału. Do tego grali u siebie. Oczekiwałem więc dużo lepszego meczu. Ale myślę, że sobotnia porażka z Bułgarią [1:3 - red.] kosztowała ich sporo emocjonalnie i dlatego nie grali swojej najlepszej siatkówki - analizuje trener.

On sam tradycyjnie już w trakcie fazy interkontynentalnej LN bardzo mocno rotował składem. Nie tylko na każdy z trzech turniejów delegował inny skład, ale też praktycznie każdy mecz Polacy zaczynali w innym zestawieniu.

- Przez to mi i mojemu sztabowi bardzo trudno jest ocenić, czy my gramy bardzo dobrze, czy też przeciwnik nie najlepiej. Ale czasem on nie jest w stanie grać lepiej, bo my prezentujemy bardzo dobry poziom. Teraz nie ma to już znaczenia. To był bardzo dobry turniej dla nas - ocenia Serb, który dwa lata temu poprowadził Biało-Czerwonych do wicemistrzostwa olimpijskiego.

Pozytywna ocena występu nie oznacza jednak, że Grbić wyparł z pamięci trudne momenty, z którymi mierzył się w Chicago jego zespół. A za takie uznaje przede wszystkim pierwszego i drugiego seta sobotniego pojedynku z Francją oraz początek trzeciej partii meczu z USA.

- To momenty, w których trzeba się skupić. Potrzebny jest reset, powrót na odpowiednim poziom. Bo jeśli w takiej sytuacji nie zmienimy nic, to możemy przegrać. Podoba mi się, że była u nas taka reakcja - wskazuje szkoleniowiec.

Na antenie Polsatu Sport dodał zaś, że podczas tego turnieju Polacy zrobili zwłaszcza postęp pod kątem gry systemem blok-obrona.

W poniedziałek kadrowicze wyruszą w podróż powrotną do kraju, a w środę spotkają się na treningach w Spale. Tydzień później rozpocznie się turniej finałowy LN w Ningbo. Ukraińcy po raz pierwszy w karierze dotarli do tego etapu. I choć plasują się poza top 10 światowego rankingu i nie mają na razie na koncie żadnych znaczących osiągnięć, to Polacy zastrzegają, że zlekceważenie tego rywala mogłoby się boleśnie zemścić. Marcin Komenda wskazuje, że to drużyna nieprzewidywalna, a Semeniuk zwraca uwagę na dołączenie do składu Oleha Płotnickiego. Ukraiński przyjmujący jest jego klubowym kolegą w Sir Safety Perugii i świętowali razem m.in. dwa triumfy z rzędu w Lidze Mistrzów (2025-26). Płotnicki tego lata wrócił do kadry, w której wcześniej brakowało go z powodu konfliktu z władzami rodzimej federacji siatkarskiej.

- To topowy zawodnik, a z nim w składzie Ukraina prezentuje jeszcze wyższy poziom. Zasłużenie znalazła się w czołowej ósemce LN. Ale my pokazaliśmy w Chicago, że jesteśmy gotowi na występ w turnieju finałowym i na to, by walczyć w nim o jak najwyższe cele i obronę tytułu - podkreśla Semeniuk.