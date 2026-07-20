I wszystko jasne! Oto rywal Polaków w ćwierćfinale Ligi Narodów

Polscy siatkarze już od piątku miejscowego czasu, po zwycięstwie w Chicago nad Brazylijczykami 3:0 (w sobotę rano czasu warszawskiego), byli pewni awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Ale dopiero po ostatniej piłce wygranego 3:0 niedzielnego spotkania z Amerykanami (w poniedziałek na ranem w Polsce), które zakończyło całą fazę zasadniczą, dowiedzieli się, z kim się zmierzą w ćwierćfinale. Już przed meczem z ekipą USA jednak wiedzieli, że to od nich samych zależy, czy w Ningbo czeka ich droga przez mękę, czy też - przynajmniej w teorii - ta dużo łatwiejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Bołądź po przegranej w finale: "Cieszymy się z tego sezonu"

Reprezentacja Ukrainy czy Włoch? Tak brzmiało na kilka godzin przed spotkaniem z USA pytanie dotyczące ćwierćfinałowego rywala Polaków w LN. Zwycięstwo w dowolnym wymiarze oznaczało trafienie na pierwszą z drużyn, a przegrana konieczność zmierzenia się z drugą.

Co prawda drużyna z Italii musi sobie radzić obecnie bez swojej wielkiej gwiazdy, czyli Alessandro Michieletto, ale oczywistym jest, że mistrzowie świata i bez niego pozostają bardzo groźnym rywalem. To oni pokonali biało-czerwonych m.in. w finale czempionatu globu z 2022 roku i w półfinale ubiegłorocznej edycji tej imprezy. To oni też byli ich przeciwnikami w finale mistrzostw Europy 2023 i finale LN 2025.

Siatkarze dowodzeni przez Grbicia w tej edycji również będą mogli zmierzyć się z Włochami dopiero w finale lub meczu o trzecie miejsce. Dzięki zwycięstwu nad Amerykanami w ćwierćfinale zmierzą się ze wspomnianą reprezentacją Ukrainy, a w przypadku wygranej w półfinale czekałby ich pojedynek ze Słowenią lub Turcją. W drugiej połówce stawki uczestników turnieju w chińskim Ningbo - poza gospodarzami, Włochami i Amerykanami - znaleźli się też zwycięzcy fazy zasadniczej LN Japończycy.

Prowadzona od dwóch lat przez Raula Lozano - byłego szkoleniowca Polaków - reprezentacja Ukrainy po raz pierwszy w historii awansowała do turnieju finałowego LN. Z drużyną Grbicia mierzyła się ostatnio w połowie czerwca, w pierwszym turnieju fazy interkontynentalnej. Liderzy światowego rankingu wygrali wtedy 3:2, choć przegrali pierwsze dwa sety. Warto zaznaczyć, że w tamtym spotkaniu nie brał udziału lider rywali Ukraińców - Oleh Płotnicki. Ale z kolei Grbić zabrał na tamten turniej skład mocno rezerwowy. I dlatego choć należy spodziewać się walki ze strony rywali, to faworytem będą Polacy.

Ukraińcy dzięki udanemu występowi w LN awansowali w światowym rankingu i obecnie plasują się w nim na 11. miejscu. Mają na koncie trzy starty w mistrzostwach świata, a najlepiej wspominają te współorganizowane cztery lata temu przez Polskę i Słowenię. Dotarli wówczas do ćwierćfinału. Na tym samym etapie odpadli z ostatnich mistrzostw Europy (2023). W LN startują po raz drugi.

Największą gwiazdą zespołu jest wspomniany Płotnicki. 29-letni przyjmujący, który wrócił do kadry po przerwie spowodowanej konfliktem z władzami krajowej federacji, to klubowy kolega Kamila Semeniuka w Sir Safety Perugii. Razem triumfowali m.in. w dwóch ostatnich edycjach Ligi Mistrzów.

Ale najbliższy rywal Polaków ma więcej mocnych punktów w swoim składzie. Jednym z nich jest bardzo dobrze znany kibicom w kraju Jurij Semeniuk. Środkowy od 2022 roku broni bowiem barw PGE Projektu Warszawa i właśnie tym klubie rozwinął mocno umiejętności, stając się jego ważnym ogniwem. W PlusLidze ogrywa się też więcej ukraińskich kadrowiczów - kilku z nich jest zawodnikami Barkomu Każany Lwów, który występuje od kilku lat w polskiej ekstraklasie. Jednym z takich graczy jest atakujący Wasyl Tupczij.

Turniej w Ningbo rozpocznie się w 29 lipca. Wtedy odbędą się dwa pierwsze ćwierćfinały, a dzień później pozostałe. Po dniu przerwy zaplanowano rywalizację w półfinałach, a następnego decydujące mecze.