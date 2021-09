Vital Heynen bardzo mocno krytykowany. "Ujmuje wartości"

Kontrakt Vitala Heynena z reprezentacją Polski nie zostanie automatycznie przedłużony po zakończeniu mistrzostw Europy. Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej przyznał w rozmowie z TVP Sport, że jeśli Belg chce pozostać na stanowisku, to będzie musiał wystartować w konkursie. W związku z tym szanse Heynena na dalszą pracę z polską kadrą maleją.

Andrzej Wrona krytykuje pracę Vitala Heynena. "Deprecjonuje zawodników rezerwowych"

Andrzej Wrona był gościem w studiu Polsatu Sport przed meczem reprezentacji Polski z Grecją (3:1) w mistrzostwach Europy siatkarzy. Zawodnik Projektu Warszawa postanowił skrytykować pracę Vitala Heynena z kadrą w 2021 roku i wybory personalne trenera na mecz z Grecją. "Robienie tylu zmian w takim meczu świadczy o tym, że Heynen uważa Grecję za dużo słabszego rywala. Przyznam szczerze, że nie podoba mi się to, jak trener w tym sezonie kadrowym zarządza składem i jak prowadzi drużynę" - powiedział.

Środkowy zwrócił szczególną uwagę na podejście Vitala Heynena do zawodników rezerwowych. "Mam odczucie, że on deprecjonuje zawodników rezerwowych i ujmuje im wartości. My przecież mamy na ławce rezerwowych mocnych zawodników czy zwycięzców Ligi Mistrzów. Mam wrażenie, że trener boi się dokonywać zmian. Jakby nie był pewny, że Ci zawodnicy wprowadzą dodatkową wartość do zespołu. A wszyscy wiemy, jak wartościowi są to gracze w reprezentacji" - dodał Wrona.

Reprezentacja Polski wygrała trzy pierwsze mecze w fazie grupowej ME siatkarzy. Kadra prowadzona przez Vitala Heynena pokonała 3:1 Portugalię, 3:2 Serbię oraz 3:1 Grecję. Biało-czerwoni w najbliższym spotkaniu zagrają z Belgią. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.