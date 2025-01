68 bramek w meczu Polaków na MŚ. To była deklasacja

Dwie porażki i remis - oto bilans reprezentacji Polski w fazie wstępnej mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie i nie wywalczyli awansu. Na pocieszenie pozostała im rywalizacja o Puchar Prezydenta IHF - zwycięzca zajmie 25. miejsce w ostatecznym rozrachunku mundialu. I nawet jeśli to szczypiorniści Marcina Lijewskiego okażą się najlepsi, to i tak będzie to dla nich najgorszy wynik w historii występów na mistrzostwach świata. Jak dotąd najsłabiej zaprezentowali się w 2017 roku, kiedy to zajęli 17. lokatę.

Solidna pierwsza połowa w wykonaniu Polaków. Rywale nie mieli absolutnie nic do powiedzenia

Polska dobrze rozpoczęła rywalizację o Puchar Prezydenta IHF, bo od dwóch zwycięstw. Najpierw rozprawiła się z Algierią (38:32), a następnie z Kuwejtem (42:32), dzięki czemu zapewniła sobie awans do finału. Zanim jednak do niego przystąpi, to w sobotę zmierzyła się z Gwineą. I nie ulegało wątpliwości, że to Biało-Czerwoni będą faworytami. W końcu afrykańska drużyna przegrała wszystkie dotychczasowe mecze na mistrzostwach.

Na boisku zabrakło m.in. Kamila Syprzaka. Polski obrotowy nie wystąpił w dwóch poprzednich meczach grupowych o Puchar Prezydenta IHF. Co więcej, na kilka minut przed startem rywalizacji Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował, że szczypiornista dobrowolnie opuścił zgrupowanie, za co spotka go kara.

Mimo osłabienia Biało-Czerwoni dobrze weszli w ten mecz. Choć początek był dość wyrównany, to od stanu 4:4 nasza kadra zdobyła aż pięć bramek z rzędu, dzięki czemu zbudowała sobie bezpieczną przewagę. To głównie zasługa Jastrzębskiego, które zaliczył kilka znakomitych interwencji. I na tym Polacy zatrzymywać się nie zamierzali.

Przy stanie 11:7 znów zaliczyli serię, tym razem czterobramkową, a po jednym trafieniu rywali dołożyli kolejne trzy gole. I prowadzili już 17:8. Do końca pierwszej partii gra toczyła się cios za cios, co działało na korzyść naszych szczypiornistów. Na przerwę Polacy schodzili przy wyniku 21:13.

Polacy zachowali skupienie do końca. Pewne zwycięstwo z Gwineą

W drugiej połowie Biało-Czerwoni nie zwalniali tempa. Dowód? To właśnie szczypiorniści Lijewskiego zapisali trzy pierwsze gole w tej odsłonie na koncie i sukcesywnie powiększali przewagę. Bardzo dobrze spisywał się szczególnie Paterek. Dopiero po kilku minutach nadeszło delikatne rozluźnienie, z czego skorzystała Gwinea i zdobyła trzy bramki z rzędu (18:26).

Przewaga Polaków wydawała się jednak niezagrożona. Komentatorzy bardziej skupiali się na tym, czy Biało-Czerwonym uda się wygrać największą różnicą bramek w historii turnieju (rekord to 19 goli z MŚ z 2013 roku i meczu z Arabią Saudyjską 32:13), aniżeli czy uda się w ogóle odnieść zwycięstwo.

W kolejnych minutach gra toczyła się trafienia za trafienie, ale ze wskazaniem na naszą kadrę. Ta nie dała się zbliżyć rywalom. Co więcej, znów zaliczyła serię, tym razem trzybramkową, co dawało pewność, że nic złego w tym meczu Biało-Czerwonym już się nie stanie.

I ostatecznie starcie zakończyło się zwycięstwem Polaków (40:28). Do końca rywalizacji na MŚ pozostał jeden mecz. W finale o Puchar Prezydenta IHF zmierzą się z USA bądź Bahrajnem.