Kulesza "przyłapany" na hitowym meczu. Nagle pojawił się w oku kamery

Po przerwie zimowej na początku stycznia do gry wróciły zespoły Bundesligi. Jak na razie znów kapitalnie spisuje się Bayer Leverkusen, który w zeszłym sezonie sięgnął po historyczne, pierwsze mistrzostwo Niemiec. W sobotnie popołudnie drużyna Xabiego Alonso w hicie 19. kolejki rozpoczęła wyjazdowy mecz przeciwko RB Lipsk, czyli jednej z najmocniejszych ekip niemieckiej ligi.

Zobacz wideo Niesamowite, co Iga Świątek zrobiła w Australian Open. "To już widać" [To jest Sport.pl]