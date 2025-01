Barcelona blisko transferowego hitu. Już tylko jedna przeszkoda

Niemal od początku styczniowego okienka transferowego Marcus Rashford jest łączony z przenosinami z Manchesteru United do FC Barcelony. Katalońskie media informują, że Barcelona chciałaby wypożyczyć Anglika do końca sezonu. Rashford w obecnym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, w których zdobył 7 bramek i zanotował 3 asysty. Ostatni mecz rozegrał jednak w połowie grudnia, a od tamtego czasu nie łapał się nawet na ławkę rezerwowych z powodu braku porozumienia z Rubenem Amorimem.

Marcus Rashford czeka w blokach startowych na przenosiny do FC Barcelony. Nie wszystko jednak zależy od niego

Na początku tygodnia "Sport" poinformował, że FC Barcelona porozumiała się z Marcusem Rashfordem ws. warunków półrocznej umowy. Żeby jednak przenosiny doszły do skutku, to klub musi zrobić miejsce w drabince płacowej. Gazeta przekazywała, że Barcelona potrzebuje znaleźć wolnych dziewięć milionów euro na pokrycie płacy 27-latka. Żeby to zrobić, to ktoś musiałby odejść z klubu, a chętnych brak.

Z kolei w sobotę "Mundo Deportivo" przekazało, że Marcus Rashford "jest gotów ponieść ofiarę dla Barcelony". O co chodzi? O zejście z płacy w celu przenosin do stolicy Katalonii. Jeśli jednak faktycznie nikt nie odejdzie z Barcelony, to poza obniżeniem wymagań finansowych, połowę pensji Rashforda będzie musiał przejąć Manchester United.

"Chociaż miał kiepską passę na Old Trafford, to Barca jest przekonana, że Flick może wydobyć z niego to, co najlepsze, tak jak zrobił to z Raphinhą w tym sezonie" - czytamy w artykule. Podkreślono jednocześnie, że wiele zależy od samego Rashforda. Jeśli nikt nie odejdzie z Barcelony, a Anglik wytrzyma presję i United zgodzą się na opłacanie części jego pensji, to wypożyczenie może dojść do skutku w ostatnich dniach okienka transferowego.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 26 stycznia o godz. 21:00 u siebie z Valencią w La Lidze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.