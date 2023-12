Gwiazda reprezentacji ujawniła skandal. "To przez ciebie"

Porażka reprezentacji Polski z Rumunią (26:27) oznaczała koniec marzeń o awansie na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Ostatecznie Polki na skandynawskich mistrzostwach świata zajęły miejsca 13-16, przegrywając wcześniej z Danią i Niemcami. O ile udział w ćwierćfinale turnieju po pierwszych dwóch porażkach był już nierealny, tak z Rumunkami rozgrywała się bitwa o igrzyska, z której nasze zawodniczki zeszły pokonane.

Magda Balsam pokazała wiadomości od hejterów. "Przez ciebie przegraliśmy"

W pewnym momencie Polki przegrywały już 12:17 i wydawało się, że nie zdołają dogonić przeciwniczek. Jednak w końcowych 10 minutach coś drgnęło. Nagle na tablicy pojawił się wynik 25:25, przez co losy spotkania mogły potoczyć się na naszą korzyść. "Ostatnie pięć minut to nieskuteczność z obu stron. Niestety, większa po stronie Polek, które przez taki czas nie potrafiły zdobyć ani jednej bramki. Gdy na piętnaście sekund przed końcem tę niemoc (także swoją) przerwała Magda Balsam, było już za późno." - pisał o meczu Polska - Rumunia Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Najskuteczniejszą zawodniczką reprezentacji Polski była wspomniana Balsam, która w starciu z Rumunią trafiła do bramki osiem razy. Mimo to nie należy zapominać, że pod koniec spotkania 27-latka spudłowała dwa kluczowe rzuty, co najwyraźniej zapamiętali niektórzy kibice. W mediach społecznościowych Magdy Balsam pojawił się obszerny wpis, w którym piłkarka zdradziła, jakie wiadomości otrzymała po meczu.

"Przyszedł czas podsumowania mistrzostw, które dla nas dobiegły końca. I tak jak zawsze i wszędzie, były dobre i złe momenty. Jednak chyba najtrudniejszym jest dostawać wiadomości typu: "przez ciebie przegraliśmy", "twoja wina", "jak mogłaś tego nie trafić" (wybrałam te bez wulgaryzmów)" - napisała na profilu Facebook. Jak widać, niektórzy fani nie mogli pogodzić się z porażką, przez co frustrację wyładowali na sportsmence, pisząc skandaliczne oskarżenia.

W kolejnych akapitach Balsam szczegółowo opisała swoje podejście do sportu oraz wyliczyła imponujące statystyki. "Rozgrywając 264 minuty na tych mistrzostwach zakończyłam ze skutecznością 70.7 proc., zdobywając 29 bramek. Analizując statystki i moje samopoczucie w trakcie zawodów (nie czułam zmęczenia), widzę sukcesy i to co jeszcze wymaga mojej zwiększonej uwagi i pracy" - czytamy.

"Jestem Magda, jestem człowiekiem i nie jestem nieomylna, tak jak każdy na tym globie. Sztuką nie jest nie mylić się, sztuką jest umieć przyjąć taką sytuacje i dalej robić swoje najlepiej jak się potrafi. Przeszłość mnie nie określa, ale uczy, daje wskazówki. Tak robią najlepsi." - dodaje Magda Balsam w szczerym, emocjonalnym wpisie.